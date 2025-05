PMG OnMould RFID-Labels: Die zukunftssichere Lösung für robuste und langlebige Kennzeichnung

RFID ermöglicht eine zuverlässige, kontaktlose Objekterkennung – auch ohne Sichtkontakt. Ideal für die Intralogistik und Produktion, selbst in verschmutzter Umgebung.

In vielen Bereichen der Intralogistik und industriellen Produktion bietet die RFID-Technologie entscheidende Vorteile, insbesondere durch ihre Fähigkeit, Objekte ohne direkten Sichtkontakt zu identifizieren und dabei wenig anfällig für Verschmutzungen zu sein. Genau hier kommen die PMG OnMould RFID-Labels der Plöckl Media Group (PMG) ins Spiel und überzeugen mit herausragender Beständigkeit und Zuverlässigkeit in unterschiedlichsten Anwendungen.

Diese innovativen Labels bieten nicht nur eine dauerhafte und widerstandsfähige Lösung für die Kennzeichnung von Objekten in der industriellen Produktion und Intralogistik, sondern setzen mit ihrer Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und individuell anpassbaren Formaten auch neue Maßstäbe in der automatisierten Identifikation und Nachverfolgbarkeit.

Maximale Integrierbarkeit und Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen

Die PMG OnMould RFID-Labels haften dank eines speziell entwickelten Hochleistungsklebers zuverlässig auf verschiedenen Oberflächen, darunter Glas, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), ABS und HDPE. Diese selbstklebenden Eigenschaften ermöglichen eine mühelose Integration in bestehende Produktions- und Logistikprozesse und garantieren eine dauerhafte Kennzeichnung von Behältern, Paletten und Lagerplätzen.

Darüber hinaus bieten die Labels außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber extremen Umwelteinflüssen. Die Labels sind temperaturbeständig von -40 °C bis +130 °C, höhere Temperaturen auf Anfrage. Zusätzlich sind sie resistent gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel sowie gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Ihre widerstandsfähige Bauweise schützt sie vor Kratzern, Wisch- und UV-Effekten, wodurch sie in anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässig funktionieren – dort, wo andere Etiketten möglicherweise versagen.

Die in den Labels integrierten RFID-Inlays (wählbar in UHF (860-960 MHz, ETSI, FCC) oder NFC / HF (13,56 MHz)) ermöglichen eine zuverlässige Datenübertragung über Entfernungen von 5 cm bis 18 m. Sie sind mit stationären und mobilen RFID-Readern kompatibel, was eine lückenlose Verfolgung von Waren und Assets ermöglicht – auch über weite Distanzen und in komplexen, dynamischen Logistikketten.

Flexibilität und Präzision in der Anwendung

Die PMG OnMould RFID-Labels bieten mit ihrer hohen Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, insbesondere in der Lagerverwaltung. Sie garantieren eine präzise und effiziente Kennzeichnung von Lagerregalen, Behältern und Paletten – auch unter extremen Bedingungen. In großen Logistikzentren werden diese Labels eingesetzt, um Paletten und Container zuverlässig zu kennzeichnen. Dies ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Bestandsaufnahme, verbessert die Bestandsführung und spart wertvolle Zeit, was die Effizienz der gesamten Logistikprozesse steigert.

Auch in der Automobilindustrie beweisen die Labels ihre Robustheit, etwa bei der Kennzeichnung von Bauteilen, die während des Fertigungsprozesses wiederholt rauen Umgebungen und Reinigungsschritten ausgesetzt sind. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber sehr hohen und niedrigen Temperaturen und industriellen Reinigungschemikalien bleiben die Labels jederzeit lesbar und zuverlässig.

Die Labels bieten außerdem einen hohen Grad an Flexibilität durch individuell anpassbare Formate und die Möglichkeit, sie mit Barcodes, 2D-Codes, Texten oder Logos zu bedrucken. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung, die auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist.

Jetzt maßgeschneiderte Lösungen entdecken!

Die Fachexperten der Plöckl Media Group stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um individuell abgestimmte Lösungen zu entwickeln, die perfekt zu Ihren Anforderungen passen. Kontaktieren Sie das Sales-Team noch heute, um mehr zu erfahren!

Mehr erfahren auf www.be-pmg.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plöckl Media Group GmbH

Roman Plöckl

Ledererstraße 14

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

Deutschland

fon ..: 0844140570

web ..: https://www.be-pmg.de

email : sales@be-pmg.de

Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren. Von der Idee bis zur automatisierten Applikation bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung an. Mit unseren RFID-Labels, Barcode-Labels, aber auch Spezial-Labels, welche individuell auf ihre Anwendungswünsche angepasst werden, sind wir ihr perfekter Kennzeichnungspartner.

Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.

Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label! www.be-pmg.de

Pressekontakt:

Plöckl Media Group GmbH

Lena Reim

Ledererstraße 14

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

fon ..: 0844140570

email : marketing@be-pmg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Energiemix ändert sich – Metalle wie Kupfer oder Silber gefragt Gesundheitsversorgung auf Champions-League-Niveau: ZEQ begleitet die Gründung der BVB-Gesundheitswelt