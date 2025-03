PMG Label Carrier – Die nachhaltige, effiziente Lösung für moderne Etikettierung und Logistikprozesse

Mit dem PMG Label Carrier bietet die Plöckl Media Group eine innovative Lösung für die Etikettierung in Industrie und Logistik – effizient, nachhaltig und ohne Kleberückstände.

Pfaffenhofen, 10. März 2025 _- Die Plöckl Media Group (PMG) hat mit dem neuen PMG Label Carrier eine revolutionäre Lösung für die Etikettierung und Kennzeichnung in der Logistik und Industrie weiterentwickelt. Dieser innovative Etikettenhalter setzt neue Maßstäbe für Effizienz, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit und stellt eine kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Etikettierungsmethoden dar.

Der PMG Label Carrier wurde speziell entwickelt, um den Etikettier-Prozess in unterschiedlichsten Industrien zu optimieren. Der Hauptvorteil liegt in seiner einfachen Handhabung und Vielseitigkeit: Etiketten können problemlos und ohne Kleberückstände aufgebracht und entfernt werden. Dies verhindert unangenehme Rückstände und sorgt dafür, dass die Behälter, auf denen der Label Carrier angebracht ist, stets sauber bleiben. Ein häufiges Problem bei herkömmlichen Etiketten, nämlich das Überlappen von Etiketten, gehört der Vergangenheit an. Der PMG Label Carrier sorgt dafür, dass Ihre Etiketten immer ordentlich und präzise haften – ein klarer Gewinn in der Logistik und im Produktionseinsatz.

Temperaturbeständigkeit und Robustheit – Ideal für anspruchsvolle Umgebungen

Ein herausragendes Merkmal des PMG Label Carrier ist seine breite Temperaturbeständigkeit. Das Produkt funktioniert zuverlässig bei Temperaturen von -20 °C bis +70 °C. Diese Flexibilität macht den Label Carrier ideal für den Einsatz sowohl in kühlen Lagerhäusern als auch in extremen Außenbedingungen, wo herkömmliche Etiketten und Etikettenträger häufig versagen. Besonders in Bereichen wie der Lebensmittelindustrie, Transportlogistik oder bei der Warenlagerung in variierenden klimatischen Bedingungen wird die Vielseitigkeit des PMG Label Carriers deutlich.

Hochwertige Materialien – Eine umweltfreundliche Lösung

Der PMG Label Carrier überzeugt nicht nur durch seine Effizienz, sondern auch durch seine nachhaltigen Materialeigenschaften. Er ist REACH/SVHC- und RoHS-konform, was bedeutet, dass er den strengen EU-Vorgaben für den Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit entspricht. Durch die Vermeidung von Kleberückständen und den wiederverwendbaren Einsatz des Etikettenhalters werden Abfälle minimiert und der Ressourcenverbrauch gesenkt – eine nachhaltige Lösung für Unternehmen, die umweltbewusst arbeiten möchten.

Darüber hinaus ist der PMG Label Carrier äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber negativen äußeren Einflüssen. Die Resistenz gegenüber Oberflächenverschmutzungen, Gleitmittelrückständen und sogar der Migration von Gummikomponenten sorgt dafür, dass der Label Carrier auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktioniert und eine lange Lebensdauer garantiert.

Zuverlässigkeit in jeder Branche – Ideal für Lebensmittelindustrie und internationale Logistik

Besonders hervorzuheben ist die Seewasserbeständigkeit des PMG Label Carrier. Diese Eigenschaft macht ihn zur perfekten Wahl für den globalen Transport von Waren, bei dem auch Bedingungen wie Seewasser und extreme klimatische Unterschiede berücksichtigt werden müssen. Für Unternehmen, die in internationalen Lieferketten tätig sind, stellt der PMG Label Carrier eine wichtige Lösung dar, um eine zuverlässige Etikettierung über lange Distanzen hinweg sicherzustellen.

Außerdem erfüllt der PMG Label Carrier die Anforderungen der Lebensmittelrichtlinie Nr. 1935/2004 (EC), Artikel 3-1(a), wodurch er auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie prädestiniert ist. Die Hygienestandards und Sicherheitsanforderungen werden vollumfänglich eingehalten, sodass der Label Carrier auch für den Lebensmitteltransport in jeder Art von Behälter zuverlässig eingesetzt werden kann.

Einfach zu Handhaben – Kosten sparen und Prozesse optimieren

Mit seiner innovativen Technologie trägt der PMG Label Carrier erheblich zur Effizienzsteigerung in der Logistik und Industrie bei. Der Etikettier-Prozess wird durch die einfache Anwendung und Entfernung der Etiketten deutlich beschleunigt. Die Vermeidung von Kleberückständen und Etikettenüberlappungen reduziert den Aufwand für die Reinigung und das Nachbessern der Behälter und spart dadurch sowohl Zeit als auch Kosten. Gleichzeitig können Unternehmen durch die Wiederverwendbarkeit des Etikettenhalters die Kosten für Ersatzmaterialien drastisch senken.

Durch die Vielseitigkeit des PMG Label Carriers können Unternehmen ihn auf unterschiedlichsten Oberflächen einsetzen. Insbesondere die Eignung für Kunststoffbehälter macht das Produkt zu einer universellen Lösung für eine Vielzahl von Industriezweigen, darunter Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektronikindustrie und viele mehr.

Fazit – Eine nachhaltige Lösung für die Zukunft der Etikettierung

Der PMG Label Carrier ist eine durchdachte und nachhaltige Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Logistikprozesse zu optimieren und gleichzeitig den Umweltschutz zu berücksichtigen. Mit seiner Vielseitigkeit, Langlebigkeit und nachhaltigen Materialeigenschaften setzt der Label Carrier neue Maßstäbe im Bereich der Etikettierung und Kennzeichnung.

Dank seiner Fähigkeit, den Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden – von der Lebensmittelindustrie über den globalen Transport bis hin zu Industriebereichen, die hohe Anforderungen an Robustheit und Temperaturbeständigkeit stellen – bietet der PMG Label Carrier eine effiziente, kostensparende und umweltfreundliche Lösung für moderne Etikettierungsbedürfnisse.

Erfahren Sie mehr über den PMG Label Carrier und seine zahlreichen Vorteile für Ihr Unternehmen: https://www.be-pmg.de/label-carrier

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plöckl Media Group GmbH

Herr Roman Plöckl

Ledererstraße 14

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

Deutschland

fon ..: 0844140570

web ..: https://www.be-pmg.de

email : sales@be-pmg.de

Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren. Von der Idee bis zur automatisierten Applikation bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung an. Mit unseren RFID-Labels, Barcode-Labels, aber auch Spezial-Labels, welche individuell auf ihre Anwendungswünsche angepasst werden, sind wir ihr perfekter Kennzeichnungspartner.

Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.

Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label! www.be-pmg.de

Pressekontakt:

Plöckl Media Group GmbH

Frau Lena Reim

Ledererstraße 14

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

fon ..: 084414057101

email : marketing@be-pmg.de

