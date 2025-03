Neues Videoformat „Otto fragt Felix“ gestartet

Felix Martin, Sprecher für frühkindliche Bildung der Grünen-Fraktion im hessischen Landtag, erklärt im Videoformat „Otto fragt Felix“ Politik für Kinder auf spielerische Weise.

Landtagsabgeordneter erklärt Politik für Kinder

Politik ist kompliziert? Nicht für Otto! Der neugierige kleine Otter will es genau wissen und fragt einfach: Was ist eine Partei? Was bedeutet Politik? Und was passiert eigentlich bei der Bundestagswahl? In der neuen Videoserie „Otto fragt Felix“ beantwortet der hessische Landtagsabgeordnete Felix Martin (Grüne) diese Fragen – kindgerecht, verständlich und mit einem Augenzwinkern.

Unterstützt wird Felix Martin hin und wieder von zwei plüschigen Helfern: einem Elefanten und natürlich Otto, dem Otter. Gemeinsam machen sie komplexe Themen für Kinder greifbar. Jede Folge dauert etwa eine Minute und ist auf YouTube, TikTok und Instagram verfügbar.

„Ich bin auf die Idee gekommen, weil Kinder ständig Fragen haben – auch zu Politik. Wenn die Schulstunde schon wieder ausfällt oder der Bus nicht kommt, dann führen auch Kinder politische Debatten. Ich halte es für wichtig, dass ein Bewusstsein für gesellschaftliche Zusammenhänge schon in jungen Jahren geweckt wird“, erklärt Felix Martin, Sprecher für frühkindliche Bildung der Grünen-Fraktion im hessischen Landtag.

Mit „Otto fragt Felix“ wird politische Bildung spielerisch und zugänglich – für kleine Zuschauer mit großen Fragen.

Felix Martin vertritt seit 2019 den Werra-Meißner-Kreis als Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen in Wiesbaden. Die Bekämpfung des Fachkräftemangels und die verlässliche Kinderbetreuung liegen in seinem Fokus. Er ist gelernter Bank- und Sparkassenkaufmann und gebürtig aus dem Werra-Meißner-Kreis. Mit aller Kraft setzt er sich für die Region ein. Etwa für ausreichend Kita-Plätze, gute Schulen und eine flächendeckende gesundheitliche Versorgung. Im Hessischen Landtag ist er Sprecher der Grünen für Arbeit, Ausbildung, Inklusion und frühkindliche Bildung.

