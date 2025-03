Kupfer – das Rückgrat der Elektrifizierung

Laut Mordor Intelligence wird der Kupfermarkt bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate von mehr als sechs Prozent verzeichnen.

Die Kupfernachfrage aus der Elektronik-, Bau- und Telekommunikationsbranche wächst also. Gleiches gilt für den Elektromobilitätssektor. Das größte Wachstum wird der asiatisch-pazifische Raum für sich verbuchen, denn die Elektro- und Elektronikindustrie in Indien und in den ASEAN-Ländern nimmt zu. Die Geschichte des Kupfers begann vor mehr als 10.000 Jahren im antiken Zypern. Kupfer ist nach dieser Insel benannt und kaum ein Metall prägte damals und heute den Lauf der Zivilisation so wie das rötliche Metall. Korrosionsbeständigkeit, Leitfähigkeit, Haltbarkeit, Flexibilität und Festigkeit zeichnen das Metall aus. Heute ist Kupfer ein unverzichtbarer Rohstoff für wichtige Technologien.

Rund 9.300 US-Dollar kostet heute die Tonne Kupfer. 1980 lag der Preis bei rund 3.500 und im Jahr 2000 bei 1.800 US-Dollar je Tonne. Besonders teuer war das Metall im Jahr 2021, damals kostete es mehr als 10.500 US-Dollar je Tonne. Kupfer spielt eine bedeutende Schlüsselrolle in vielen Bereichen, die etwas über die wirtschaftliche Aktivität aussagen – daher auch der Name „Dr. Copper“. Heute heizen die Elektrofahrzeuge und der Drang zu erneuerbaren Energien die Nachfrage nach Kupfer und auch den Preis an.

Der Fortschritt ist nun mal mit den Ressourcen der Erde verbunden. Und Kupfer schafft so eine faszinierende Verbindung zwischen Natur und der Entwicklung der Menschheit. Kupfer ist in Hochspannungsleitungen (Energieübertragung über große Strecken), Stromkabeln, elektrischen Schaltanlagen, Offshorewindparks, Halbleitern, Leitungsplatten, eigentlich in fast allen Bereichen der Elektrifizierung verbaut. Da die Zukunft für Kupfer vielversprechend aussieht, sollte auch ein Blick auf Bergbauunternehmen mit Kupfer in den Projekten nicht fehlen.

In Nord- und Südamerika besitzt GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – Gold und Kupfer in aussichtsreichen Projekten im Ressourcenstadium. U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – verfügt in Alaska über das aussichtsreiche Whistler-Projekt. Es enthält Gold und Kupfer. Die Bohrergebnisse und Explorationsarbeiten waren bisher sehr erfreulich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

