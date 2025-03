Gold- und Silberpreis – was kommt da noch

Die Fundamentaldaten für Gold und Silber sehen so prächtig aus, dass bereits prominente Stimmen ihr Kursziel nach oben korrigieren.

So sieht beispielsweise die UBS weiteres Aufwärtspotenzial für den Goldpreis. Im Laufe von 2025 sehen die Experten der Großbank den Preis des Edelmetalls bei 3.200 US-Dollar je Feinunze. Für Ende des Jahres prognostizieren sie einen Preis von rund 3.000 US-Dollar. Auch Goldman Sachs ist positiv für Gold gestimmt und sieht einen Preis von 3.100 bis 3.300 US-Dollar je Unze bis zum Jahresende. Ein Impuls, neben den herrschenden Querelen, immensen Staatsschulden und Ungewissheiten, dürfte von den Versicherern Chinas kommen. Denn diese dürfen nun erstmals Gold kaufen. Dieses Pilotprogramm, könnte zu Milliarden-Investitionen in Gold führen, laut Schätzungen sind immerhin mehr als 27 Milliarden US-Dollar möglich. Denn nun dürfen die Assekuranz-Unternehmen bis zu einem Prozent ihres Anlagevermögens in dem Edelmetall anlegen. Und Anlagen mit stabilen Renditen gibt es sonst praktisch nicht. Bei den goldgedeckten ETFs sind in China in den ersten drei Februarwochen Zuflüsse von 17,7 Tonnen zu verzeichnen. Sie nähern sich damit dem Rekordwert von 20,9 Tonnen.

Auch Silber hält sich hervorragend. Die Silberbestände bei Comex haben ein Rekordhoch erklommen. Mehr als 400 Millionen Unzen Silber lagern jetzt dort. Da schauen Experten schon auf die Hochs von 2012, als Silber mehr als 37 US-Dollar je Feinunze kostete, auch Preise über 40 US-Dollar seien vielleicht nicht mehr in allzu weiter Ferne. Natürlich besteht bei den derzeit hohen Gold-und Silberpreisen die Möglichkeit, dass es zu Gewinnmitnahmen kommt. Längerfristig sollte es gut für die beiden Edelmetalle aussehen, so auch für Sierra Madre Gold and Silver und Skeena Gold & Silver.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-sierra-madre-gold-and-silver-revival-gold-und-calibre-mining/ – besitzt Goldprojekte in Mexiko. Das Guitarra-Projekt hat am 1. Januar die kommerzielle Produktion erreicht und sorgt für Einnahmen.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia, ein Weltklasseprojekt. Desweiteren liegt die Wiedereröffnung der Snip Projekte im Blickpunkt des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Arno Verano verzaubert mit neuer Single „# inlove“ ferag.spiral zum „Produkt des Jahres 2025“ gekürt