Möglichkeiten in Gold zu investieren

Neben physischem Gold, Goldterminkontrakten oder Gold-ETFs können Gewinne mit Goldminenaktien gemacht werden.

Gold und Handelsaktien bewegen sich in riskanten Phasen oft synchron. Der Goldpreis und die Aktienmärkte haben Rekordstände erreicht. In Zeiten von Volatilität allerdings geht es jedoch oft auch in genau die andere Richtung. Das bedeutet, wenn andere Vermögenswerte schwächeln, entwickelt sich der Goldpreis meist gut. Gold hat gemäß dem World Gold Council die Fähigkeit sich in stressigen Phasen vom Aktienmarkt quasi abzukoppeln. Damit sei Gold einzigartig, denn in diesen Zeiten übertrifft es oft den Aktienmarkt und gilt daher als Portfolio-Diversifikator, somit als Absicherung gegen unsichere Zeiten.

Anleger können wählen zwischen Goldminenaktien, Junior-Goldunternehmen, Lizenzgesellschaften und Aktienwerten, bei denen es eine Dividende gibt. Rückenwind bekommt Gold derzeit von geopolitischen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Risiken, besonders seit der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten Trump. Nun ist seit dem Höchststand des Goldpreises im Februar 2025 (2.954,72 US-Dollar je Feinunze Gold) der Goldpreis aktuell etwas zurückgekommen.

Vielleicht sollten solche Schwächephasen für Investments genutzt werden. Ob es bald und dauerhaft preislich über die 3.000 US-Dollar je Unze Gold geht, steht noch in den Sternen. Fakt ist aber, dass die gegebenen Risiken, Angst vor Handelskriegen und Unsicherheiten weiter bestehen werden und dies sind nun mal genau die Faktoren, die den Goldpreis antreiben. Wollen Anleger auf Junior-Bergbauunternehmen setzen, so steht fest, dass diese eher volatil sind, aber wenn die richtigen Unternehmen gefunden werden, diese auch mit Lukrativität punkten können.

Das Explorationsunternehmen Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/fury-gold-mines-zusammenfassung-von-2024-und-wie-die-plaene-fuer-2025-aussehen/ – besitzt Projekte in Quebec und Nunavut, damit eine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen Gold.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/miata-metals-aktienkurs-performt-stark-bohrprogramm-auf-sela-creek-steht-vor-dem-start/ – kümmert sich um das Goldprojekt Sela Creek in Suriname und das Nassau Goldprojekt in Suriname. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten hat die Gesellschaft im Blick.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals und Fury Gold Mines.

