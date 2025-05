Gesundheitsversorgung auf Champions-League-Niveau: ZEQ begleitet die Gründung der BVB-Gesundheitswelt

Borussia Dortmund und die Universitätsmedizin Essen haben die BVB-Gesundheitswelt gegründet. ZEQ hat das Projekt als medizinstrategischer Partner begleitet.

Mit der BVB-Gesundheitswelt entsteht in den nächsten Jahren ein innovatives Zentrum für KI-gestützte Sport- und Bewegungsmedizin in Deutschland. Die BVB-Gesundheitswelt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Borussia Dortmund und der Universitätsmedizin Essen und als sportmedizinisches Zentrum am Trainingsgelände des BVB in Dortmund-Brackel geplant. Sie soll die medizinische Versorgung aller Mannschaften von Borussia Dortmund verbessern und gleichzeitig allen Patienten offenstehen, die einer sport- und bewegungsmedizinischen Versorgung bedürfen.

Einzigartig und innovativ macht die BVB-Gesundheitswelt das Angebot von Prävention, Akutversorgung und Rehabilitation unter einem Dach, das datengetrieben und KI-gestützt realisiert werden soll. Zudem ermöglicht das gemeinsame Angebot von Universitätsmedizin Essen und Borussia Dortmund den Zugriff auf die neuesten Erkenntnisse aus Spitzenforschung und Spitzensport. Die Versorgung durch spezialisierte Fachärzte und Physiotherapeuten in Räumen, in denen auch die Mannschaften des BVB medizinisch und leistungsdiagnostisch betreut werden, rundet das einmalige Behandlungserlebnis aus Sicht des Patienten ab.

ZEQ hat Borussia Dortmund und die Universitätsmedizin Essen bei der Entwicklung der BVB-Gesundheitswelt kompetent unterstützt. Mit einem Team aus Experten für Strategie, Rehabilitation, Medizintechnik und Wirtschaftlichkeit hat ZEQ die Erarbeitung des Medizin-, Raum- und Personalkonzeptes sowie des Businessplans für die Gesundheitswelt über mehrere Monate begleitet.

„Mit Begeisterung haben wir Borussia Dortmund und die Universitätsmedizin Essen bei der Entwicklung der BVB-Gesundheitswelt beraten. Gerade in Zeiten, in denen sich viele Gesundheitsanbieter in der Krise befinden, kann die Gesundheitswelt ein Beispiel dafür sein, wie sich durch die Kombination von Gewinnermentalität, digitaler Medizin und der Schaffung einzigartiger Patientenerlebnisse Gesundheitsversorgung innovativ gestalten lässt.“, kommentiert Dr. Nico Kasper, Vorstand und Leiter des Projektes BVB-Gesundheitswelt bei ZEQ, die Gründung der BVB-Gesundheitswelt.

ZEQ bedankt sich bei Borussia Dortmund und der Universitätsmedizin Essen für die bisherige Zusammenarbeit und freut sich auf die nächsten Schritte in diesem wegweisenden Projekt.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Labor/Pahtologie (1K) und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2024/25.

