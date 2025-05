Der Energiemix ändert sich – Metalle wie Kupfer oder Silber gefragt

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien steigt und auch die Elektromobilität ist nicht aufzuhalten.

Laut Prognosen wird die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien von 2023 bis 2030 um knapp 90 Prozent ansteigen. Und der Anteil der erneuerbaren Energien an der globalen Stromerzeugung dürfte von aktuell etwa 30 Prozent auf 46 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts nach oben gehen. Dies wirkt sich natürlich auf die Nachfrage nach Kupfer für die Infrastruktur und auf Silber für die Photovoltaik-Zellen aus. So nahm beispielsweise die Verwendung von Kupfer in Wohnungen in den USA von 120 Kilogramm in 1970 auf 200 Kilogramm in 1996 zu. Bei der Autoproduktion wurden 1950 rund zehn Kilogramm Kupfer verbaut, in 1996 waren es bereits 19 Kilogramm. In Elektroautos stecken zwischen 25 und 40 Kilogramm Kupfer.

Kupfer ist langlebig, korrosionsbeständig, ein guter Leiter, hält hohe Temperaturen aus und wirkt antibakteriell. Schon die Römer verwendeten Kupfer, um Wasserleitungen zu bauen. Smarte Städte und die Digitalisierung treiben den Kupferbedarf zusätzlich an. Auch Silber ist ein Metall, das moderne Technologien brauchen, sei es die Elektromobilität oder die Photovoltaikbranche. Aber Silber kann noch viel mehr, ist ein Tausendsassa. So haben etwa Wissenschaftler ein tragbares Silbernetzwerk entwickelt, das Patienten bei der Schmerzbewältigung helfen kann. Es reagiert auf Schmerzen und reagiert mit elektrischen Impulsen, ähnlich wie Nerven.

Gesundheitsüberwachungssysteme könnten davon profitieren und sogar Robotersysteme könnten so verbessert werden, damit sie besser mit Menschen zusammenarbeiten. Für Anleger sind der zunehmende Silber- und Kupferverbrauch der Welt bei Investments in Bergbaugesellschaften von Interesse.

Arizona Sonoran Copper – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – entwickelt die Projekte Cactus und Parks/Salyer in Arizona, beide sind zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens. Im zweiten Halbjahr 2025 wird es eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung geben.

Eine wachsende Edelmetallgesellschaft ist Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ . Mit besonders große Silberressourcen punktet das Cordero-Projekt des Unternehmens. Auch Gold, Zink und Blei befinden sich in den Projekten von Discovery Silver.2025 in H2 2025 erwartet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

