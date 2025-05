Miata Metals gibt ein Update über das Bohrprogramm im Goldprojekt Sela Creek, Surinam

Vancouver, BC (7. Mai 2025) – Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB:MMETF) – www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-the-ceo-and-drill-program-at-sela-creek-starting-soon/ – („Miata“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zum 10.000 m langen Diamantkernbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek in Suriname („Sela Creek“) bekannt zu geben

Höhepunkte:

– Ungefähr 1.500 m Diamantbohrungen wurden in 10 Löchern abgeschlossen

– Auf dem Zielgebiet Stranger wurden vier Löcher gebohrt, und das Bohrgerät bohrt derzeit das sechste Loch auf dem Golden Hand

– Das Unternehmen plant, ein zweites Bohrgerät nach Sela zu verlegen

– Bei mehreren Bohrlöchern stehen die QAQC-Prüfungen noch aus, die voraussichtlich noch in diesem Monat abgeschlossen werden.

„Wir haben die ersten 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 1.500 m bzw. 15 % unserer für dieses Jahr angestrebten 10.000 m abgeschlossen, und die Bohrmannschaft steigert weiterhin ihre durchschnittliche Tagesleistung“, sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. „Die Ergebnisse der QAQC-Prüfungen für mehrere Bohrlöcher stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald das Unternehmen die aktuellen Untersuchungsprotokolle und -methoden verifiziert hat. Die Bohrung testet derzeit das Ziel Golden Hand, wo in der Vergangenheit in großem Umfang Saprolit in kleinem Maßstab abgebaut wurde.“

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79518/MMET_07052025_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Karte mit den Bohrkränzen der bisher gebohrten Löcher und den vorbereiteten Bohrflächen.

Operatives Update

Das Unternehmen hat in den letzten vier Monaten, seit mit dem Bau des Camps begonnen wurde, beträchtliche Fortschritte erzielt, und das Camp wird weiterhin schrittweise erweitert, da das Bohrprogramm weiterhin zusätzliche Ziele erprobt. Es wird erwartet, dass ein zweites Bohrgerät nach Sela Creek verlegt wird. Das zweite Bohrgerät soll zunächst das derzeitige Bohrgerät ersetzen und wird voraussichtlich eine höhere Meterzahl pro Schicht erreichen. Dadurch sollen die Kosten pro gebohrtem Meter gesenkt und die Produktion gesteigert werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis Ende des Jahres zwei Bohrgeräte gleichzeitig in Betrieb sein werden.

Der Straßenzugang zu bestimmten Zielen war in den letzten Wochen aufgrund starker Regenfälle schwierig. Infolgedessen bleibt das Ziel Puma, eines der vorrangigen Ziele des Unternehmens, bis auf Weiteres unbebohrt. Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, einen zuverlässigen Zugang zu Puma zu schaffen, wo bereits mehrere Bohrplätze vorbereitet wurden. In der Zwischenzeit setzt das Unternehmen die Bohrungen auf dem Ziel Golden Hand fort.

Ausgewählte Abschnitte der ersten fünf Bohrlöcher wurden zur erneuten Untersuchung mit einer aliquoten 30-Gramm-Brandprobe, einer aliquoten 50-Gramm-Brandprobe und einer Metallsiebprobe geschickt, um zu überprüfen, ob nicht vorhandenes Gold vorhanden ist, das in der aliquoten 30-Gramm-Brandprobe oder der aliquoten 50-Gramm-Brandprobe nicht erfasst wurde. Sobald diese QAQC-Prüfungen abgeschlossen sind, wird der erste Ergebnissatz wahrscheinlich alle im Zielgebiet Stranger gebohrten Löcher und einen Teil der Löcher im Zielgebiet Golden Hand umfassen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79518/MMET_07052025_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Bohranlage am Stranger Target.

Golden Hand

Das Ziel Golden Hand ist über zwei Kilometer lang und weist zahlreiche Gruben auf, die die Hauptausrichtung der Schieferung und des Metasedimentgesteins durchschneiden. Mehrere potenzielle Strukturen könnten das Gold auf dem Ziel Golden Hand beherbergen, und alle werden derzeit getestet. Das Unternehmen bohrt zurzeit sein sechstes Bohrloch bei Golden Hand.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Probenintervalle aus den ersten 5 Löchern wurden zur erneuten Untersuchung in 50-g-Aliquoten aus den ursprünglichen 30-g-Aliquoten gesendet, und ausgewählte Proben wurden zum metallischen Screening gesendet, um zu überprüfen, ob nuggety Gold vorhanden ist und nicht in der 30-g-Aliquote oder 50-g-Aliquote-Brandprobe erfasst wurde. Das metallische Siebverfahren umfasst eine 500-g-Probenmasse, die auf 106 m gesiebt wird, eine 50-g-Brandprobe für die Feinfraktion und eine Brandprobe für das gesamte Duplikat der Grobfraktion.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB:MMETF) und Frankfurt (FSE:8NQ) notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am~ 215km2 Sela Creek Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt sowie eine 70%ige Beteiligung am Nassau Goldprojekt in Suriname. Beide Projekte befinden sich im Grünsteingürtel von Suriname.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter „erwartet“, „wird“ und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miata Metals Corp.

Dr. Jacob Verbaas

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@miatametals.com

Pressekontakt:

Miata Metals Corp.

Dr. Jacob Verbaas

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : info@miatametals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Zolldrohungen stärken Goldpreis und Inder lieben Gold Der Energiemix ändert sich – Metalle wie Kupfer oder Silber gefragt