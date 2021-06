Auf die Plätze, fertig, shoppen: Die Amazon Prime Days stehen in den Startlöchern

– Am 21. und 22. Juni 2021 ist es so weit

– Spitzen-Deals auf Startseite des Preisvergleichsportals billiger.de

Am 21. und 22. Juni ist es wieder so weit: Amazon senkt an den Prime Days kräftig die Preise für mehr als eine Million Produkte. Kunden können sich auf Schnäppchenpreise bei den Amazon Eigenmarken freuen – im Fashion-Bereich beispielsweise soll es einen Preisnachlass von bis zu 40 Prozent geben. Aber auch die Händler machen bei der weltweiten Rabattaktion mit. So können User in allen möglichen Bereichen von Elektronik und Gaming, über Mode und Schmuck bis hin zu Werkzeugen oder Süßigkeiten von den niedrigen Preisen profitieren. Das Preisvergleichsportal billiger.de platziert die attraktivsten Kategorien und Top-Deals direkt auf der Startseite, um seinen Kunden die Suche zu erleichtern. „Wir bilden für unsere Kunden die besten Deals auf unserem Portal ab. Die User haben so die Möglichkeit, ihre Schnäppchenjagd sofort starten“, erläutert Thilo Gans, Geschäftsführer der solute GmbH, die das Preisvergleichsportal billiger.de betreibt. „Wer sichergehen möchte, dass die Preise an den Prime Days auch wirklich günstiger sind als sonst, kann einen Preisvergleich auf unserer Seite machen. Wir zeigen unseren Kunden in der Preishistorie die Entwicklung des Preises in den letzten Monaten“, ergänzt Gans.

Prime Days nur mit Prime-Mitgliedschaft: kostenlose Probemitgliedschaft möglich

Um die tollen Rabattaktionen der Prime Days nutzen zu können, benötigen Kunden eine Prime-Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft bietet Vorteile wie Gratisversand oder Streaming- und Gaming-Angebote. Neben einer regulären Mitgliedschaft gibt es für Studenten „prime student“, bei der die ersten sechs Monate kostenlos sind. Die User haben aber auch die Möglichkeit einer 30-tägigen kostenlosen Mitgliedschaft. „Damit Sie während der Prime Days bei den Schnäppchen zuschlagen können, ist die kostenlose Mitgliedschaft eine gute Lösung“, rät Preisexperte Gans. Die Mitgliedschaft muss allerdings aktiv gekündigt werden.

Weitere Informationen unter: https://www.billiger.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

solute GmbH

Frau Sheva Khorassani

Zeppelinstraße 15

76185 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: +49 721 98993-208

web ..: https://www.solute.de/

email : presse@solute.de

Über die solute GmbH:

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.

billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 Shops und 300.000 Besuchern täglich.

Pressekontakt:

solute GmbH

Frau Sheva Khorassani

Zeppelinstraße 15

76185 Karlsruhe

fon ..: +49 721 98993-208

web ..: https://www.solute.de/

email : presse@solute.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frisches Geld für Ihr Unternehmen – Treffen Sie jetzt die Schlüsselinvestoren Ihrer Branche