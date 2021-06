solute GmbH veranstaltet soluteDAY am 09. und 10.06.2021 mit namhaften Speakern

Alles rund um das Thema E-Commerce – Shopping Ads, Influencer Marketing & Co.: Experten internationaler Unternehmen zeigen Wege zu mehr Erfolg im E-Commerce

Das Thema E-Commerce ist ein spannendes und weites Feld. Viele Onlineshop-Händler fragen sich, wie sie generell ihre Performance steigern können. Um das Umsatzpotenzial zu erhöhen, gibt es viele unterschiedliche Stellschrauben, an denen gedreht werden kann: von Google-Analytics über erfolgreiche E-Mail-Marketing-Kampagnen bis hin zu Shopping Ads. Um ihre Onlineshop-Kunden bei der Optimierung ihrer Shops zu unterstützen, veranstaltet die solute GmbH am 09. und 10.06. ein zweitägiges Online-Event, zu dem sie Speaker namhafter Unternehmen eingeladen hat. „Wir freuen uns sehr, dass die Speaker unserer Einladung folgen. Gemeinsam mit unserer langjährigen Erfahrung im Onlinehandel möchten wir mithilfe der Experten von Google, Microsoft, Adspert, dem Händlerbund und vielen mehr, unseren Kunden Wege aufzeigen, wie sie die Performance ihres Shops deutlich steigern und so erfolgreicher werden können“, sagt Bernd Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH.

Themen sind breit gefächert – unkomplizierte Online-Anmeldung

Die beiden Event-Tage beginnen jeweils um 9:30 Uhr und enden gegen 16 bis 17 Uhr, inklusive Mittagspause. Die Vorträge der Experten dauern jeweils eine Stunde. Die Themen sind sehr breit gefächert und werden anhand von Fallbeispielen veranschaulicht. „Unser Ziel ist es, unsere Kunden möglichst umfassend in allen Bereichen des E-Commerce zu informieren und ihnen den ein oder anderen Tipp oder Geheimrezept zu verraten, wie sie noch erfolgreicher werden können“, ergänzt Vermaaten. Die Webinare sind einzeln buchbar, sodass sich jeder Händler das Thema heraussuchen kann, das ihn interessiert oder bei dem er Unterstützung benötigt. Sei es die effektivere Nutzung der Vertriebskanäle, die Akquise neuer Zielgruppen, die Personalisierung des Advertisings oder die Produktdatenoptimierung, um nur einige zu nennen.

Eine Anmeldung ist ganz einfach und schnell unter folgendem Link sowie über die Homepage der solute GmbH möglich: https://www.solute.de/ger/soluteday/index.php

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

solute GmbH

Frau Sheva Khorassani

Zeppelinstraße 15

76185 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: +49 721 98993-208

web ..: https://www.solute.de/

email : presse@solute.de

Über die solute GmbH:

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.

billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 Shops und 300.000 Besuchern täglich.

