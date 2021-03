magellan netzwerke veranstaltet digitalen Network Competence Day 2021

Ein Vormittag voller Fachvorträge zu aktuellen Themen aus der IT-Security-Welt: Der Network Competence Day 2021 der magellan netzwerke GmbH findet am 18. März statt.

Expertenvorträge rund um IT Security im Livestream

Köln, 24.02.2021 – In diesem Jahr findet das Event-Format von magellan zum ersten Mal rein digital statt. Die Tochter der Unternehmensgruppe FERNAO Networks begrüßt die Teilnehmer am 18.03.2021 von 09:00 bis 12:30 Uhr via Liveschaltung direkt aus dem Headquarter in Köln. Experten aus dem magellan-Team beleuchten dort in ihren Vorträgen aktuelle Themen aus der IT-Security-Welt.

Zu diesen gehören beispielsweise der Aufbau eines sicheren SD-WAN, die Umsetzung von Identity and Access Management, Netzwerkadministration und -monitoring, Pentesting-Strategien sowie die Integration von OT und IT. Außerdem haben Teilnehmer die Chance, den SOC-Service (FERNAO Managed Threat Detection & Alerting) live im Einsatz zu erleben.

Agenda im Überblick

o Pain & Gain – Kommt die Zukunft schneller als erwartet?

Ein Rückblick auf die vergangenen 12 Monate und ein Ausblick in die nahe Zukunft!

o Erst Cloud, dann Security – Jetzt ist Zeit, um aufzuräumen!

SD-WAN 2.0 – Jetzt aber mit Security

o Viele Cloud Applikationen, noch mehr Passwörter – geht das nicht einfacher?

Azure Active Directory vs Active Directory

o Keep Control – Netzwerkadministration aus dem Homeoffice

Netzwerkanalyse sowie Management des Data Centers und Campus Netzwerks

o Rot gegen Blau: Demo aus der Praxis

Angreifern und Verteidigern über die Schulter schauen

Angriffe einfach selbst durchführen mit Pcysys PenTera

… und mithilfe von FERNAO MTDA erfolgreich verteidigen

o OT und IT: Es wächst zusammen, was zusammengehört

Daten aus der OT-Welt nutzbar machen

IoT-Geräte im gesamten Netzwerk aufdecken und bewerten

Im Anschluss an die Vorträge findet eine Gesprächsrunde mit den Experten statt, um Fragen zu erläutern. Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung unter:

https://www.magellan-net.de/de/network-competence-day-2021

Über FERNAO Networks

Die FERNAO Networks Holding GmbH mit Sitz in Köln ist einer der führenden Full Service Provider für IT Security. Mit 580 Mitarbeitern an 16 Standorten in vier Ländern bietet die FERNAO Gruppe dem gehobenen Mittelstand und Konzernen umfassendes Security Know-how in den Bereichen Infrastruktur, IoT, Cloud und Data Analytics. Zu der Unternehmensgruppe gehören neben magellan netzwerke auch die Töchter cano systems, globits, Netzwerk Kommunikationssysteme, OPTIMA Business Information Technology, Somnitec, wenovate, datadirect China und xiv-consult.

Das Cyber Defense and Operation Center (CDOC) von FERNAO liefert 24/7 Managed Security Services innerhalb der gesamten Bandbreite des Lösungsspektrums. Eigene Rechenzentren erweitern das Portfolio um sichere Outsourcing- und Cloud-Leistungen. Weitere Informationen: www.fernao.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FERNAO Networks Holding GmbH

Frau Nicole Bratinic

Albin-Köbis-Str. 5

51147 Köln

Deutschland

fon ..: +49 2203.92263-1

fax ..: +49 221.96986692

web ..: http://www.fernao.com

email : nicole.bratinic@fernao.com

Pressekontakt:

Riba:BusinessTalk GmbH

Frau Julia Griebel

Klostergut Besselich 1

56182 Urbar/Koblenz

fon ..: 0261-96 37 57-12

web ..: http://www.riba.eu

email : jgriebel@riba.eu

