solute GmbH: Hohe Reichweiten- und Performance-Steigerung bei Onlineshops durch Kooperation mit Adspert

Ausbau der erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich Google CSS Shopping Ads setzt riesige Synergien frei

Die zielgenaue Aussteuerung und Optimierung von Shopping-Ads-Kampagnen sind für den E-Commerce von elementarer Bedeutung. Denn so können das Traffic-Volumen und die Performance enorm gesteigert werden. Doch die Analyse von Millionen von Daten und deren Korrelationen ist komplex. Um ihre Shop-Kunden optimal im Bereich CSS Shopping Ads zu unterstützen, kooperiert die solute GmbH daher mit dem AdTech-Spezialisten Adspert. „Die Bidding-Lösung von Adspert ermöglicht es uns, täglich vollautomatisiert mehrere tausende Angebotsanpassungen vorzunehmen. Ein eigens entwickelter Algorithmus kanalisiert die optimale Aussteuerung der Kampagnen auf die gewünschten Zielwerte unserer Shop-Kunden“, erläutert Bernd Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH, die Vorteile der Kooperation. Automatische Segmentierungen und die Analyse von Millionen von Daten sind KI-gestützt (Künstliche Intelligenz). So können auch saisonale Effekte berücksichtigt und Prognosen erstellt werden.

solute GmbH steigert durch Full Managed Service die Reichweite und Performance signifikant

Der Fokus der Zusammenarbeit beider Unternehmen ist die fortwährende Optimierung von Shopping-Ads-Kampagnen. Mittels des Einsatzes von KI und spezieller Algorithmen werden Mechanismen und Aussteuerungslogiken auf die solute GmbH und ihre Kunden zugeschnitten. Intelligente Features, wie automatische Segmentierungen, werden kontinuierlich weiterentwickelt. „Das Sparring, der Wissenstransfer und der Erfahrungsaustausch zu Marktentwicklungen und Trends hat große Synergien freigesetzt. Mit unserem Full Managed Service können wir unsere Shop-Kunden bestmöglich unterstützen. Unsere erfahrenen Performance-Marketing-Spezialisten übernehmen dabei die Aussteuerung und Optimierung der Kampagnen und kümmern sich gleichzeitig um die Anbindung und das Steuern der performanceorientierten Bidding-Lösung von Adspert“, erklärt Vermaaten. „Auch für uns ist diese Kooperation sehr fruchtbar, da wir von Erfahrungswerten und Feedback aus der direkten Zusammenarbeit der solute mit B2B-Kunden (Online-Shops) profitieren“, ergänzt Stephanie Richter, Geschäftsführerin von Adspert. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit baut die solute GmbH aktuell die strategische Partnerschaft mit Adspert auch im Bereich der Amazon Ads Kampagnenoptimierung aus, um auch hier das Bestmögliche für die Anzeigen der Onlineshops herauszuholen.

Weitere Informationen unter: https://www.solute.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

solute GmbH

Frau Sheva Khorassani

Zeppelinstraße 15

76185 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: +49 721 98993-208

web ..: https://www.solute.de/

email : presse@solute.de

Über die solute GmbH:

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.

billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 Shops und 300.000 Besuchern täglich.

Über Adspert:

Getreu dem Motto „No Magic -Just Rocket Science“ arbeiten bei Adspert knapp 30 AdTech-Spezialisten tagtäglich an der Weiterentwicklung eines selbstlernenden mathematischen Algorithmus, um die Advertising-Kampagnen ihrer Kunden bei Amazon, Google und Bing gewinnmaximierend und effizient zu optimieren. Hierfür analysiert die Adspert-KI vollautomatisch Millionen von Daten, um zu jeder Zeit die beste Kampagnen-Performance zu gewährleisten.

Pressekontakt:

solute GmbH

Frau Sheva Khorassani

Zeppelinstraße 15

76185 Karlsruhe

fon ..: +49 721 98993-208

web ..: https://www.solute.de/

email : presse@solute.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Mannheim, Ludwigshafen: Kostengünstiger deutscher Zahnersatz für ein strahlendes Frühlingslachen Remscheid, Solingen: Kostengünstiger deutscher Zahnersatz für ein strahlendes Frühlingslachen