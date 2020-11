PPF Immobilien Management GmbH – Neue Performance in Zeiten des Wandels

Die Corona-Pandemie, die Agenda 2030, der Klimaschutzplan 2050 und auch staatliche Eingriffe wie die Mietendeckelung stellen Eigentümer von Immobilien sowie Investoren vor neue Herausforderungen.

Nicht nur die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, auch die

geo- und klimapolitischen Geschehnisse stellen Eigentümer von

Immobilien sowie Investoren vor neue Herausforderungen. Die PPF

Immobilien Management GmbH (https://www.ppf-immo.de/de/) mit Sitz in

Ahrensburg lässt Kunden von einem innovativen Immobilienmanagement

für mehr Nachhaltigkeit und Performance bei Gewerbeimmobilien und

Wohnimmobilien in Hamburg, Lübeck, Kiel und Umgebung profitieren.

GEFAHREN FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT EINER BESTANDSIMMOBILIE

Die Veränderung des gesellschaftlichen Wertesystems hat in

zahlreichen Bereichen gravierende Auswirkungen auf die

Immobilienwirtschaft. Während das geänderte Konsumverhalten

besondere Anforderungen an Handelsimmobilien stellt, sind es im

Wohnbereich demografische Veränderungen sowie das zunehmende

Gesundheitsbewusstsein der Mieter, die nach Anpassungen verlangen. Und

auch die politischen Grundfesten befinden sich im Umbruch. Ob Agenda

2030, Klimaneutralität 2050 oder Mietendeckelung: Um heute und in

Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, müssen

Immobilieneigentümer neue Wege gehen. Die PPF Immobilien Management

GmbH steht Kunden zuverlässig zur Seite und sorgt mit einem

ganzheitlichen Immobilienmanagement für neue Performance in Zeiten

des Wandels.

LÖSUNGSANSÄTZE VON PPF – GANZHEITLICH UND INNOVATIV

Ob innovative Softwarelösungen und neue Kommunikationswege,

Verbesserung der CO2-Bilanz durch modernste Gebäudetechnik oder

nachhaltige Flächennutzung und -optimierung durch den Einsatz

moderner Gebäudetechnik: Die PPF Immobilien Management GmbH lässt

Kunden von zukunftsweisenden Lösungen

(https://www.ppf-immo.de/de/leistungen) für einen wirtschaftlichen

Erfolg von Bestandsimmobilien profitieren. Auch regelmäßige

Begehungen zur frühzeitigen Aufdeckung von Schäden, die langfristige

Mieterbindung durch gemeinsame Infra- und Logistikstrukturen sowie das

breite Netzwerk an erfahrenen und kompetenten Partnern machen PPF zum

Ansprechpartner Nummer eins, wenn es darum geht, auch in Zukunft

profitabel wirtschaften zu können.

PPF UND NPV

Auch Investoren dürfen sich bei der PPF Immobilien Management GmbH in

sicheren Händen wissen. Denn die internationale Kooperation mit dem

bekannten dänischen Projektentwickler NPV (https://npv.as/) lässt

Kunden von fundierter Erfahrung im Bereich der Anlagestrategien und

des Managements von Immobilienvermögen profitieren.

Für nähere Informationen und konkrete Anfragen steht die PPF

Immobilien Management GmbH potenziellen Kunden postalisch, telefonisch

oder per E-Mail zur Verfügung.

