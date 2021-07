Auf einen ESPRESSO SATIRICO – Vergnügliche Geschichten

Friedrich E. Becht wirft in „Auf einen ESPRESSO SATIRICO“ einen humorvollen Blick auf das alltägliche Leben.

Friedrich E. Becht schaut in diesem neuen Buch auf Dinge, die nicht im öffentlichen Diskurs behandelt werden, aber die Gemütszustände vieler Menschen beeinflussen: Sandalismus, Heimatgefühle, Alt Herrengedanken, Kompetenzkompetenzen, Männerphantasien, Transzendenz und Mief oder auch: Was haben Bratpfannen mit Sinnlichkeit und Sensitivität zu tun? Alles wird zermahlen und unter hohem Druck zu „Espresso Satirico“ gebrüht. Der Autor beschreibt Episoden aus den Niederungen des Alltags und visioniert über Banalitäten, Eigenheiten und Marotten. Er legt ironisch den Finger auf geistige Schürfwunden – selbstredend auch bei sich. Sein Gespür für das Kuriose lässt aus schlichten Begebenheiten urkomische Geschichten werden: launig, hanebüchen, pointiert und mit satirischem Tiefgang. Und immer auch mit dem empathischen Blick des Spaßmachers, der über das Stück „tägliches Leben“ hinaus reicht.

Friedrich E. Bechts Erfahrung als „Espressionist“ auf der satirischen Bühne hilft ihm in „Auf einen ESPRESSO SATIRICO“ dabei. Die Texte in seinem Buch wurden ursprünglich für die Bühne geschrieben, aber nun literarisch aufbereitet. Der Autor wurde im Jahr 1947 geboren und ist ein leidenschaftlicher Schauspieler. Er ist seit über 50 Jahre im Ensemble und mit Solo-Auftritten aktiv. Er tritt auch in Werbespots und kleineren TV-Film-Produktionen auf. Er ist Sprecher, Rezitator und Moderator bei Eigenproduktionen und Gesellschaftsabenden. Er ist auch in Funkspots und als Off-Sprecher zu hören. Und natürlich ist er auch Texter und Arrangeur seiner Soloauftritte.

„Auf einen ESPRESSO SATIRICO" von Friedrich E. Becht ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19602-5 zu bestellen.

