Auf Silber setzen

Für einen Preisanstieg beim Silber spricht Einiges – sogar mehr als für einen höheren Goldpreis.

Aus charttechnischer Sicht ist Silber bereits über die Widerstandslinie nach oben gegangen und besitzt so beste Aussichten noch weiter zu steigen. Das nächste Ziel könnten 28 US-Dollar als wichtige Marke sein. Gold dagegen steht noch vor einem Ausbruch in preislicher Sicht. Und da Silber eine Doppelfunktion hat, einmal als Anlagevehikel und einmal als Industriemetall, wird die Nachfrage zugleich mit der erwarteten steigenden Wirtschaft anziehen.

Beispielsweise bei Elektrofahrzeugen liegt das verbaute Silber um bis zu 500 Prozent höher als bei herkömmlichen Fahrzeugen. Bis zu drei Unzen Silber kommen im E-Fahrzeug zum Einsatz, während es ansonsten nur 0,5 bis 0,9 Unzen sind. So hat es das Silver Institute errechnet. Da der Markt für Elektrofahrzeuge immer größer wird, wird auch die Silbernachfrage aus diesem Bereich steigen. Ein anderer bedeutender Sektor ist die Photovoltaikbranche. Diese braucht immense Mengen an Silber. Hier werden große Investitionen getätigt, um mehr grüne Energie zu erlangen und Emissionen zu verringern.

In China etwa wurden die Photovoltaikkapazitäten um 29,5 Gigawatt ausgebaut und dies allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2020. Laut Experten ist dies so viel wie 21 mittelgroße Atomkraftwerke produzieren. Weitere Gigawatt werden im Reich der Mitte folgen und auch in vielen anderen Ländern und Regionen. Wer noch auf Silber setzen möchte, sollte sich Silberunternehmen wie Endeavour Silver oder Summa Silver anschauen.

Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=bF_4ZNYwJzQ – produziert erfolgreich in seinen drei Silber-Gold-Minen in Mexiko. Ein viertes Projekt wird verfolgt und weitere Explorations- und Erschließungsliegenschaften in Chile und Mexiko stehen auf dem Schirm von Endeavour Silver.

Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=qm117oThlEE&t=1s – besitzt das Hughes-Projekt in Nevada, wo gerade ein 10.000-Meter-Bohrprogramm begonnen hat. Ein zweites Silberprojekt in Mexiko gehört auch zum Portfolio. Die Finanzierung ist gesichert

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -).

