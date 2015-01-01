Aufblasbare Maskottchen als Sonderform: Blickfang für Markenauftritte auf Events

Sonderformen in Luftbauweise strukturieren Besucherströme, erhöhen Wiedererkennung und schaffen Fotopunkte – bei planbarer Logistik und klaren Sicherheitsanforderungen.

Im Eventumfeld entscheiden häufig Sekunden darüber, ob eine Marke wahrgenommen wird. Aufblasbare Sonderformen werden dabei als großformatige, temporäre Blickpunkte eingesetzt – etwa als Figuren, Produktnachbildungen oder charakteristische Formen im Corporate Design. Solche Lösungen können als Orientierungspunkt dienen, Fotomotive schaffen und die Wiedererkennung am Veranstaltungsort unterstützen.

Für den Einsatz von aufblasbaren Maskottchen in Sonderformen ist eine präzise Planung relevant. Dazu zählen Formgebung und Proportionen, die aus verschiedenen Blickwinkeln funktionieren, ebenso wie Materialwahl und Oberflächenfinish, damit Details auch bei wechselnden Lichtverhältnissen erkennbar bleiben. Je nach Einsatzort spielen außerdem Brandlasten, Windlasten, Befestigungspunkte sowie die Einhaltung örtlicher Vorgaben eine Rolle.

Auch die Abläufe rund um Auf- und Abbau beeinflussen den Nutzen auf Veranstaltungen. Transportvolumen, Gebläseleistung, Stromanschlüsse und Geräuschentwicklung müssen in die Eventlogistik integriert werden. Für mehrtägige Veranstaltungen sind darüber hinaus Wartungsaspekte wichtig, etwa die Kontrolle von Nähten, Ventilen und Befestigungen sowie ein sicherer Betrieb bei wechselndem Wetter.

Sonderformen werden sowohl im Außenbereich als auch in Hallen genutzt, beispielsweise an Eingängen, an Messeständen oder in Aktionsflächen. In der Praxis zeigt sich, dass klare Gestaltungsregeln und definierte Einsatzszenarien – vom Empfang bis zum Fotopunkt – dazu beitragen, dass die Figur nicht nur auffällt, sondern auch in die Besucherführung und die Markenkommunikation eingebettet ist.

Die Skanbo GmbH informiert über Konzeption und Umsetzung aufblasbarer Sonderformen für Eventeinsätze und die dabei zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skanbo GmbH

Herr Axel Obermayer

Dragonerstraße 87

4600 Wels/Austria

Österreich

fon ..: +43 / 7242 / 45545 – 0

fax ..: +43 / 7242 / 45545 – 22

web ..: https://www.skanbo.com

email : office@skanbo.com

Seit über 20 Jahren sind wir führender Anbieter von aufblasbaren Werbeträgern (Inflatables) und Displays. Unser Produktsortiment umfasst über 200 Produkte, unter denen sich Klassiker wie Plakatständer, Stehtische, Bodenplakatrahmen und aufblasbare Werbung (Werbesäulen) befinden.

Alle Produkte werden individuell gefertigt und nach Kundenwunsch gebrandet. Ständige Innovationen sind für uns ein Fixbestandteil, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Eventservice und Eventtrailer ergänzen das Kundenservice.

Pressekontakt:

Skanbo GmbH

Herr Axel Obermayer

Dragonerstraße 87

4600 Wels/Austria

fon ..: +43 / 7242 / 45545 – 0

web ..: https://www.skanbo.com

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Förderschnecken in der Praxis: Einsatzfelder, Nutzen und Kriterien für die Auslegung Geschenkkartons aus Karton: Ideen für hochwertige Geschenkverpackungen mit Funktion und Gestaltung