Aufschwung beim Silberpreis voraus

Der schwächelnde US-Dollar kommt Silber zugute. Befürchtungen um die chinesische Wirtschaft sind noch hinderlich.

Ängste, dass die so wichtige Wirtschaftsentwicklung Chinas dem Industriemetall Silber preislich schadet, bestehen. Zu sehen ist dies auch an der Preisentwicklung wichtiger Industriemetalle wie Kupfer oder Eisenerz. Aber stabilisieren sich die Aktienmärkte, könnte Silber besonders stark profitieren. Langfristig sind die Aussichten für Silber nach wie vor sehr gut. Die Nachfrage übertrifft das Angebot, Silber befindet sich im Defizit.

Sind die US-Arbeitsmarktdaten enttäuschend, dann geht es mit dem US-Dollar nach unten. Kommen weitere negative Wirtschaftsdaten, dürfte der Dollar weiter fallen. Auch die anstehenden Zinssenkungen durch die US-Notenbank hindern den Dollar an einer Aufwärtsbewegung. Silber profitiert also von zwei Szenarien, schwacher US-Dollar und Zinssenkungen. Angesichts des Strebens nach sauberer Energie in China und weltweit, wird die Silbernachfrage steigen. Die Umstellung der Welt auf grüne Energien braucht Silber, denn Sicherheit, Präzision und höchste Zuverlässigkeit sind in hoch technologisierten Branchen gefragt. Da dürfte es auch nicht so ins Gewicht fallen, dass beim Kampf um Wirtschaftswachstum die Einzelhandelsnachfrage nach Silberschmuck sich verringern könnte.

Und wenn der Silberpreis die 30-Dollar-Marke durchbricht, dann ist auch die seit Mai bestehende rückläufige Trendlinie durchbrochen. Und dann sollte ein Aufwärtstrend den Silberpreis nach oben treiben. Bei Anlegern stehen Silbermünzen und -barren für Krisenfestigkeit und Werterhalt.

Auch die Werte der Bergbauunternehmen, die Silber besitzen, sollten Investoren im Blick haben, so etwa Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – mit den Projekten in Mexiko. Silber und Gold sind die enthaltenen Rohstoffe. Die Wiederbelebung der Mine La Guitarra schreitet erfolgreich voran.

Auch Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – besitzt Gold und Silber in den Liegenschaften. Diese befinden sich in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

