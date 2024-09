Fury durchschneidet 12,16 g/t Gold auf 3 Meter auf Serendipity

TORONTO, Kanada – 9. September 2024 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, die Ergebnisse des Kernbohrprogramms 2024 auf dem Greenfield-Projekt Serendipity auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet Serendipity befindet sich im selben aussichtsreichen geologischen Umfeld wie die unternehmenseigene Lagerstätte Percival. Insgesamt wurden 3.871 Meter (m) in 10 Löchern auf fünf verschiedenen Zielen bei Serendipity gebohrt. Bohrloch 24SD-009 zielte auf eine biogeochemische Anomalie, die über der östlichen Erweiterung der Struktur liegt, die die Mineralisierung bei Serendipity kontrolliert, und durchschnitt 12,16 g/t Gold auf 3,0 m (Abbildungen 1 und 2, Tabelle 1). Bohrloch 24SD-002 zielte auf eine biogeochemische Anomalie am Scharnier einer interpretierten Falte innerhalb der vulkanischen Stratigraphie und durchschnitt 5,27 g/t Gold auf 1,0 m. Die beiden oben erwähnten Abschnitte sind über 2 Kilometer voneinander entfernt, was auf das Potenzial für ein großes Mineralisierungssystem bei Serendipity hinweist. Das Unternehmen plant derzeit Anschlussbohrungen auf Serendipity für das Jahr 2025.

„Serendipity ist die erste Anomalie von mehr als einem Dutzend neuer Ziele, die wir in den letzten Jahren erschlossen haben und die auf dem breiteren Grundstückspaket Eau Claire getestet werden sollen“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. „Wir glauben, dass die heutigen Ergebnisse weiterhin zeigen, dass unsere Zielsuchtechniken funktionieren und dass wir einen Weg zu neuen Entdeckungen aufzeigen. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere Neuigkeiten von den Ergebnissen unserer biogeochemischen Untersuchung bei Éléonore South und dem oberflächlichen Kartierungs- und Probenahmeprogramm bei Committee Bay zu erhalten.“

Tabelle 1: Höhepunkte der Serendipity-Bohrungen im Sommer 2024

Bohrung ID Von Bis Länge (m) Au (g/t)

24SD-001 325 326 1 1.05

334.5 336 1.5 0.63

24SD-002 113 114 1 5.27

24SD-009 64 69 5 0.48

105.5 107 1.5 0.36

123.5 125 1.5 0.97

157 158 1 0.25

162 163.5 1.5 0.25

234.5 243 8.5 0.27

264 267 3 12.16

Einschließlich 265 266 1 35.10

24SD-008 153.5 155 1.5 0.25

Abschnitte – Au-Gehalt*Mächtigkeit mindestens 0,25g/t*m mit einem Gehalt von mindestens 0,25g/t, maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 6m;

aufgrund der unbekannten Zonenausrichtung wurde die Bohrlochmächtigkeit

verwendet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76778/FURY_09092024_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Dreidimensionale Ansicht des Serendipity-Prospekts mit historischen und geplanten Diamantbohrungen im Verhältnis zu geochemischen Anomalien und der Geologie.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76778/FURY_09092024_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Querschnitt des Bohrlochs 24SD-009 mit Blick nach Westen, der breite Zonen mit Alteration und Mineralisierung zeigt.

Serendipity-Prospekt

Das Konzessionsgebiet Serendipity liegt 16 km nordöstlich der Lagerstätte Eau Claire und 6,5 km nordnordöstlich der Lagerstätte Percival entlang der Deformationszone Hashimoto, die mit der Deformationszone Cannard in Zusammenhang steht, einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Goldmineralisierung in der Region. Die für 2024 geplanten Bohrungen erprobten fünf robuste, ausgeprägte geochemische Ziele mit bis zu 150-fachen Hintergrundwerten in der Nähe der regionalen Hashimoto-Deformationszone innerhalb einer viel versprechenden gefalteten Stratigraphie auf einer Streichlänge von etwa 2 km. Begrenzte historische Bohrungen in der Nähe von Serendipity durchschnitten 7,9 m mit 1,23 g/t Gold; 12,1 m mit 1,38 g/t Gold und 1,5 m mit 4,27 g/t Gold (Abbildung 1).

Das technische Team von Fury hat erneut die Effektivität von Bohrungen auf biogeochemischen Anomalien in überdachtem Gelände innerhalb unserer Projektgebiete unter Beweis gestellt und arbeitet weiterhin an einem besseren Verständnis der Kombination von Pfadfinderelementen und strukturellen Kontrollen der Goldmineralisierung entlang des Trends von Percival nach Serendipity. Eine ausgedehnte niedriggradige Goldmineralisierung kommt entlang gut definierter struktureller Splits vor, die subparallel zu den regionalen Cannard- und Hashimoto-Deformationszonen verlaufen. Bestimmte Elementverbindungen, vor allem Arsen, Wismut und Wolfram, erweisen sich als wichtige Wegbereiter für Goldmineralisierungen. Hochgradigeres Gold innerhalb des breiteren Korridors wird durch sekundäre Scherung kontrolliert und ist durch den hohen Grad an Verkieselung und Alteration gekennzeichnet. Die Nähe der Hauptdeformationszonen Cannard und Hashimoto variiert von einem Ziel zum anderen, und Fury ist der Ansicht, dass die unterschiedlichen Deformationsgrade einen wichtigen Einfluss sowohl auf die Goldmineralisierung als auch auf die potenzielle Erhaltung eines beträchtlichen mineralisierten Körpers haben.

„Das Landpaket Eau Claire liefert weiterhin hochgradige Goldergebnisse durch Bohrungen. Furys systematischer, disziplinierter Explorationsansatz baut das Gesamtpotenzial des Projekts weiter aus. Allein im Jahr 2024 haben wir die hochgradige Ressource bei Eau Claire beträchtlich erhöht, eine erste Ressource bei Percival veröffentlicht und nun eine Greenfield-Entdeckung bei Serendipity gemacht. Das Team freut sich natürlich darauf, die Ziele auf dem gesamten Landpaket von Fury weiter zu entwickeln und zu testen“, sagte Bryan Atkinson, SVP Exploration von Fury.

Offenlegung von Probennahmen

2024 Fury Drilling

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden durch Zersägen des Kerns mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften entnommen, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Sudbury (Ontario, Kanada) geschickt wurde. Alle Proben wurden mittels einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit induktiv gekoppeltem Plasma-Atomemissionsspektrometrie-Abschluss (Au-ICP22) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Bei Au-ICP22-Ergebnissen von mehr als 0,5 ppm Au wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) wiederholt. Proben mit einem Au-AA24-Gehalt von mehr als 10 ppm wurden mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) erneut untersucht. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.

Historische Serendipity Diamantbohrungen

Die Analyseproben wurden vor Ort durch Zersägen des Kerns mit einem Durchmesser von NQ in gleiche Hälften entnommen, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D’or (QC) geschickt wurde. Alle Proben wurden mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Bei Au-AA24-Ergebnissen von mehr als 5 ppm Au wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

Biogeochemische Probennahme

Für die biogeochemischen Proben wurden etwa 200 Gramm Schwarzfichtenzweige gesammelt und zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC (ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditierte Einrichtung) geschickt. Die Vorbereitung umfasste das Trocknen, die Trennung der Nadeln von den Zweigen und die Veraschung nur der Nadeln bei 475 °C für 24 Stunden (VEG-ASH01). Die veraschten Proben werden mittels Salpeter-/Salzsäureaufschluss mit ICP-MS-Abschluss auf 65 Elemente analysiert (ME-VEG41a). QA/QC-Programme mit Laborduplikaten, Standards und Leerproben zeigen eine gute Genauigkeit.

Valerie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person“ gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von 54 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (17,4 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich dazu verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter: www.furygoldmines.com

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Eau Claire die Goldressourcen potenziell erhöhen oder verbessern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

