Fury durchschneidet bis zu 279 g/t Gold auf 1,5 m bei Percival Main

VANCOUVER, Kanada – 6. November 2023 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich, die Ergebnisse der ersten fünf Kernbohrungen des Jahres 2023 auf dem Grundstück Percival Main bekannt zu geben, das sich 14 Kilometer (km) östlich der hochgradigen Goldlagerstätte Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec befindet. Bohrloch 23KP-015 zielte auf einen 70 Meter (m) langen Ausläufer der Bohrung 2022 an der östlichen Flanke der bekannten Mineralisierung Percival Main und durchschnitt 279 g/t Au auf 1,5 m, 5,0 m mit 2,68 g/t Gold und 7,5 m mit 2,31 g/t Gold (Tabelle 1 und Abbildung 1). Bohrloch 23KP-015 befindet sich im östlichsten Abschnitt, der bis dato bei Percival Main abgeschlossen wurde und in alle Richtungen offen ist.

Drei Bohrlöcher zielten auf die westliche Fortsetzung des hochgradigen Abschnitts ab, der in Bohrloch 22KP-008 (13,5 m mit 8,05 g/t Au – siehe Pressemitteilung vom 21. Dezember 2022) g-emeldet wurde. Diese Bohrlöcher durchschnitten 22,5 m mit 0,52 g/t Gold in 23KP-009; 19,5 m mit 0,66 g/t Gold in 23KP-010 und 52,5 m mit 0,34 g/t Gold in 23KP-011 (Abbildung 1 und Tabelle 1). Die Ergebnisse eines einzelnen Bohrlochs, das die östliche Fortsetzung desselben Abschnitts von 2022 erprobte, stießen auf zusätzliche breite Mineralisierungszonen, einschließlich 48,5 m mit 0,86 g/t Gold, 16,5 m mit 1,42 g/t Gold, einschließlich 11,55 g/t Gold auf 1,5 m, und 14 m mit 1,09 g/t Gold aus 23KP-012 (Abbildung 1 und Tabelle 1). Bemerkenswert ist, dass die aus dem Bohrloch 23KP-012 gemeldeten Abschnitte etwa 125 m einfallend östlich des gemeldeten Bohrabschnitts aus dem Jahr 2022 mit 8,05 g/t Gold auf 13,5 m (siehe Pressemitteilung vom 21. Dezember 2022) liegen.

„Der Percival-Prospekt war für Fury aufgrund seines Potenzials für weitere Entdeckungen ein wichtiger Schwerpunkt. Die heutigen Ergebnisse sind insofern aufregend, als sie den dritthöchsten gemeldeten Abschnitt auf dem gesamten Projekt Eau Claire und den am weitesten östlich gelegenen Abschnitt darstellen, was uns neues Vertrauen in unsere geologischen Annahmen gibt“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. „Mit Blick auf die Zukunft stehen bei Percival noch weitere 3.700 m an Bohrergebnissen aus, einschließlich zweier Bohrlöcher, die biogeochemische Anomalien weiter östlich von Percival Main entlang der äußerst viel versprechenden Cannard-Deformationszone anpeilen. Was die Ressource Eau Claire betrifft, so sind unsere Bohrungen weiterhin in Betrieb; weitere Ergebnisse werden in den kommenden Wochen und Monaten erwartet.“

Tabelle 1: 2023 Percival Hauptbohrung Highlights bis heute

Bohrung ID Von An Länge (m) Au (g/t)

23KP-009 1 221 243.5 22.50 0.52

Inkl.2 230 231 1.00 2.15

Und2 238.5 240 1.50 1.42

1 400.5 406.5 6.00 0.31

23KP-010 2 230 231 1.00 2.15

1 268.5 288 19.50 0.66

1 370.5 373.5 3.00 0.28

1 432 442 10.00 0.31

1 462 465 3.00 0.33

1 472.5 483 10.50 0.32

23KP-011 1 250.5 251 0.50 2.57

1 399 406 7.00 1.00

Inkl.2 399 402.5 3.50 1.59

1 430 434 4.00 0.38

1 624 676.5 52.50 0.34

2 638.5 640 1.50 2.11

2 645.5 648.5 3.00 1.40

1 691 701.5 10.50 0.40

23KP-012 1 310 358.5 48.50 0.86

Inkl. 2 325 331.5 6.50 2.06

Und2 339 345 6.00 1.96

Und2 354 357 3.00 1.53

1 373.5 390 16.50 1.42

Inkl. 2 373.5 375 1.50 11.55

1 423 424.5 1.50 0.65

1 441 455 14.00 1.09

Inkl. 2 444 450 6.00 1.78

1 487 488 1.00 1.45

1 591 600 9.00 0.43

1 613.5 615.5 2.00 0.83

1 660 666 6.00 0.54

23KP-015 2 344 345.5 1.50 279.00

1 412.5 432.5 20.00 1.20

Inkl. 2 412.5 417.5 5.00 2.68

2 420.5 422 1.50 4.55

1 449 456.5 7.50 0.64

Inkl. 2 452 453.5 1.50 1.62

1 497 507 10.00 1.88

Inkl. 2 497 504.5 7.50 2.31

2 564 565.5 1.50 1.56

1. Abschnitte – Au-Gehalt*Mächtigkeit nicht weniger als 0,25 g/t*m mit einem Gehalt von nicht weniger als 0,25 g/t, maximale aufeinanderfolgende

Verdünnung

6m

2. Abschnitte – Au-Gehalt*Mächtigkeit nicht weniger als 2 g/t*m mit einem Gehalt von nicht weniger als 1 g/t, maximale aufeinanderfolgende

Verdünnung

2m

Die Dicke des Bohrlochs wurde aufgrund der unbekannten Ausrichtung der Zonen verwendet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72524/06112023_DE_FURY_PercivalDrill1_60412de.001.png

Abbildung 1: Langer Abschnitt von Percival, der die Standorte der aktuellen und anstehenden Bohrlöcher 2023 im Verhältnis zu den Bohrabschnitten 2022 und den historischen Bohrungen zeigt.

Aussicht auf Percival

Das Konzessionsgebiet Percival liegt 14 km östlich der Lagerstätte Eau Claire entlang der Deformationszone Cannard, die eine der wichtigsten Einflussfaktoren für die Goldmineralisierung in der Region darstellt. Die Goldmineralisierung bei Percival Main wird derzeit durch einen 500 mal 100 Meter großen Fußabdruck repräsentiert, wobei hochgradiges Gold bis zu 300 Meter unterhalb der Oberfläche innerhalb von gefalteten, sulfidierten und verkieselten Brekzienkörpern definiert wurde. Die Bohrungen im Jahr 2023 zielten auf die abwärts gerichteten Erweiterungen der hochgradigen Mineralisierung ab, die im Jahr 2022 in den Bohrlöchern 22KP-008 (13,5 m mit 8,05 g/t Gold, einschließlich 3,00 m mit 25,8 g/t Au) und 22KP-005 (7,5 m mit 4,38 g/t Au) gemeldet wurden. Bohrloch 23KP-015 zielte auf die östliche Flanke von Percival Main ab und durchschnitt 279 g/t Gold auf 1,5 m in einem 70 m langen Ausläufer der früheren Bohrungen. Die drei Bohrlöcher im Westen erweiterten die goldmineralisierte Zone erfolgreich um 65 m mit Abschnitten von bis zu 52,5 m mit 0,34 g/t Gold in Bohrloch 23KP-011 und 19,5 m mit 0,66 g/t Gold in Bohrloch 23KP-010 (Tabelle 1 und Abbildung 1). Bohrloch 23KP-012 wurde östlich von 22KP-008 gebohrt und durchschnitt drei große Zonen mit einer Goldmineralisierung auf einer Kernlänge von 100 m, wobei die Highlights 48,5 m mit 0,86 g/t Gold, einschließlich 6,5 m mit 2,06 g/t Gold und 6,0 m mit 1,96 g/t Gold, sowie 16,5 m mit 1,42 g/t Gold, einschließlich 1,5 m mit 11,55 g/t Au, waren.

Die Ergebnisse von weiteren 2050 m Bohrungen, die bei Percival Main durchgeführt wurden, sowie von über 1600 m Bohrungen, die biogeochemische Anomalien entlang des Percival Trends östlich von Percival Main erprobten, stehen noch aus (Abbildung 2). Alle anstehenden Bohrlöcher haben Zonen mit sulfidhaltiger verkieselter Brekzie durchschnitten, die unter den biogeochemischen Goldanomalien liegen (Abbildung 2).

„Das Bohrprogramm 2023 bei Percival hat das Konzept bewiesen, dass das mineralisierte System entlang einer planaren Struktur besteht, obwohl die Geologie strukturell komplex ist. Wir haben extrem hochgradiges Gold sowie breite Zonen mit Goldmineralisierungen durchteuft, was für die Stärke des mineralisierten Systems bei Percival und das Gesamtpotenzial der 100 km langen Cannard-Deformationszone spricht. Unser gesamtes Team freut sich über die noch ausstehenden Ergebnisse von Percival Main und den Explorationslöchern, die Ziele im Osten testen, die alle die anvisierten kieselsäurereichen sulfidhaltigen Brekzienkörper durchschnitten haben“, sagte Bryan Atkinson, SVP Exploration bei Fury.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72524/06112023_DE_FURY_PercivalDrill1_60412de.002.png

Abbildung 2: Draufsicht auf den Percival-Trend mit den beiden Bohrlöchern, in denen die vorrangigen biogeochemischen Anomalien im Verhältnis zu den Bohrabschnitten 2023, 2022 und den historischen Bohrabschnitten getestet werden.

Offenlegung von Probenahmen und Probenahmen

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D’or, Quebec, Kanada, geschickt wurde. Alle Proben wurden mittels einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit induktiv gekoppeltem Plasma-Atomemissionsspektrometrie-Abschluss (Au-ICP22) und Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Bei Au-ICP22-Ergebnissen von mehr als 0,5 ppm Au wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) wiederholt. Proben mit einem Au-AA24-Gehalt von mehr als 10 ppm wurden mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) erneut untersucht. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person“ gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen Kanadas positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (22 %) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können und die sich auf die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Spezifische zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass zukünftige Arbeiten bei Eau Claire die geschätzten Goldressourcen möglicherweise erhöhen oder verbessern werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen. Die Exploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresbericht und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, und im Jahresbericht des Unternehmens, einschließlich des Basis-Regalprospekts, der unter www.sec.gov abrufbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese naturgemäß nur zu dem Zeitpunkt aussagekräftig sind, an dem sie gemacht werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fury Gold Mines Limited

Tracy George

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver BC

Kanada

email : tracy.george@umsmining.com

Pressekontakt:

Fury Gold Mines Limited

Tracy George

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver BC

email : tracy.george@umsmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die pure Wintermagie – im Golden Hill sharkdigital auf der Franchise Expo Germany 2023: Experten für digitales Marketing bieten umfassende Lösungen