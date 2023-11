Die pure Wintermagie – im Golden Hill

„Purer Luxus und ein Stück vom Paradies“ – so beschreiben viele Gäste die Golden Hill Country Chalets & Suites in den südsteirischen Weinbergen.

Es ist ein besonderer Ort, das Golden Hill. Ein Refugium der Lebensfreude, nur 25 Kilometer von der steirischen Hauptstadt entfernt. Fünf elegante Country-Chalets, ein extravagantes Premium-Chalet und ein einzigartiges Panorama-Loft zählt Barbara und Andreas Reinisch‘ Sammlung aus exklusiven Schmuckstücken. Wer hierhin reist, verliebt sich zuverlässig – in eine Mischung aus luxuriöser Erlebnisarchitektur, mediterraner Mystik und herzergreifender Gastfreundschaft.



Ausgezeichnete Gastfreundschaft. Gelebter nachhaltiger Luxus.

So kommt es nicht von ungefähr, dass dieses Goldstück unter den Hideaways Hotels schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Die Awards namhafter Institutionen wie Gault&Millau, Falstaff und Co. tummeln sich auf der langen Liste der Golden Hill Argumente. Als Gast genießt man die schönste Zeit des Jahres zwischen Schneeschuh-Ausflügen durch die Weinberge, ausgedehnten Sauna-Sessions und wohltuenden Zügen durch den beheizten Infinitypool oder Schwimmkanal mit Aussicht – je nach gebuchter Unterkunft. Auch das süße Nichtstun im Inneren von Chalet oder Loft bekommt hier – mal in der freistehenden Badewanne, mal im King-Size-Bett am knisternden Kamin – den ihm zustehenden Platz. Empfangen und betreut von den Gastgebern persönlich, ist kein Bedürfnis zu groß, kein Wunsch zu kreativ. Gemeinsam kümmern sie sich mit Erfolg darum, dass es ihren Gästen an absolut nichts fehlt. Das macht das Golden Hill zu einem Ort, der einem für die winterliche Auszeit gerade noch gefehlt hat. Im schönsten, wahrsten Sinne des Wortes.

Der besondere Weihnachts- & Neujahrszauber.

Besonders während der Weihnachts- und Neujahrszeit lohnt es sich, ins Golden Hill zu reisen. Denn während anderorts Hauptsaisonsbedingungen herrschen, wird’s rund um das kleine Paradies in den Weinbergen herrlich still und mystisch. Egal ob zum romantischen Advent-Getaway, dem Weihnachtsfest oder dem glamourösen Jahreswechsel im Chalet – mit einem erstklassigen kulinarischen Programm und dem besonderen Rahmenprogramm sorgen die Gastgeber für eine rundum unvergessliche Zeit.

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Golden Hill Country Chalets & Suites

Herr Andreas Reinisch

Waldschach/Steinfuchsweg 2

5600 St. Johann im Pongau

Österreich

fon ..: +43 (0) 650 350 59 36

web ..: https://www.golden-hill.at/

email : welcome@golden-hill.at

Ein magischer Ort. Ein Refugium der Lebensfreude. Vielfach ausgezeichnet.

Ein Goldstück unter den Hideaways Hotels.

Das Golden Hill Country Chalets & Suites ist so viel. Und noch viel mehr. Hier in der mediterranen Südsteiermark, nur 25 km von Graz entfernt, ist der wahre Luxus des guten Lebens zuhause. Zwischen Lavendel, Zypressen und Wein und purer Freiheit tun sich kleine Wunderwelten auf. Exklusive Erlebnisarchitektur flirtet mit herzergreifender mediterraner Natürlichkeit. Für magische Urlaubserinnerungen. Goldene Momente. Ein Aufatmen der Seele. Fühlen Sie sich von Herzen willkommen. An einem Ort, der Ihnen gerade noch gefehlt hat. Im schönsten, wahrsten Sinne des Wortes.

Freuen Sie sich auf fünf exklusive Country-Chalets und ein Premium Chalet. Ein atemberaubendes Loft. Private SPAs. Schwimmteiche. Infinity-Pools. Dies alles ressourcenschonend im Einklang mit der Natur mit Gastgebern, die das gute Leben genau so lieben wie Sie. Wir heißen Sie von Herzen willkommen. Ganz unter dem Motto:

Ankommen, Wohlfühlen und die Magie spüren.

Barbara und Andreas Reinisch – Gastgeber mit Begeisterung

Pressekontakt:

Agentur Comma

Frau Nicole Rathgeb-Höll

Liechtensteinklammstraße 50b

5600 St. Johann im Pongau

fon ..: +43 6412 20805

email : office@comma.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sungold Innovationsmesse: Das dünnste farbige Balkonkraftwerk als Komplettset Fury durchschneidet bis zu 279 g/t Gold auf 1,5 m bei Percival Main