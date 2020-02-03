Augen auf: Entsteht hier ein neuer bedeutender Goldentwickler?

Banyan Gold rückt mit AurMac, einer der größten Goldressourcen im Yukon, einer starken Finanzierung und einem deutlich erweiterten Bohrprogramm in den Fokus.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Banyan Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Banyan Gold Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 14.05.2026, 5:38 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold hat seine Rolle als Krisenmetall, Wertspeicher und strategischer Rohstoff in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bestätigt. Während Produzenten von hohen Preisen profitieren, suchen größere Marktteilnehmer zugleich nach den künftigen Quellen für neue Unzen. Genau hier rückt der Yukon wieder stärker in den Blick: eine historisch bedeutende Goldregion, politisch stabil, bergbaufreundlich und in ausgewählten Distrikten deutlich besser erschlossen, als viele Anleger es von Nordkanada erwarten.

Eine der auffälligsten…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Die im Artikel verwendeten Zahlen, Daten und Fakten beruhen im Wesentlichen auf folgenden öffentlich zugänglichen Unternehmensquellen sowie dem bereitgestellten Ausgangsdokument:

o Banyan Gold Corp., AurMac Project / Projektübersicht: https://banyangold.com/projects/aurmac/

o Banyan Gold Corp., Technical Report / AurMac Mineral Resource Estimate, filed 20.08.2025: https://banyangold.com/news-releases/2025/banyan-files-technical-report-for-aurmac-project-yukon-canada/

o Banyan Gold Corp., Pressemeldung vom 07.04.2026 zu Powerline-Bohrergebnissen: https://banyangold.com/news-releases/2026/banyan-gold-continues-to-intersect-high-grade-gold-in-powerline-aurmac-deposit-yukon-canada/

o Banyan Gold Corp., Pressemeldung vom 06.05.2026 zum Abschluss der 46,5-Mio.-CAD-Privatplatzierung: https://banyangold.com/news-releases/2026/banyan-gold-announces-closing-of-46.5-million-private-placement/

o Banyan Gold Corp., Hyland Resource Update vom 27.10.2025: https://banyangold.com/news-releases/2025/banyan-announces-updated-pit-constrained-mineral-resource-estimate-for-hyland-gold-project-yukon-canada/

o Ausgangsdokument des Auftraggebers: Banyan Gold_12.05.26 SRC.docx

Quelle Intro-Bild: Golden bar chart symbolizing financial growth success under dramatic sky, von Cherry

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Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige/Werbung und Marketingmitteilung im Auftrag von Banyan Gold Corp. Sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichung enthält keine formale Anlageempfehlung im Sinne einer Buy-/Hold-/Sell-Einstufung und kein Kursziel.

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