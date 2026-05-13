Canada Nickel rückt in die entscheidende Entwicklungsphase!

Vom Genehmigungsfortschritt über Infrastruktur und Finanzierung bis zur wachsenden Ressourcenbasis: Der kanadische Nickel-Entwickler adressiert genau jene Themen, auf die…

…strategische Rohstoffinvestoren heute achten.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 13.05.2026, 5:38 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Nickelmarkt ist aktuell spannender, als es der Blick auf die vergangenen Preisbewegungen zunächst vermuten lässt.

Ja, der Markt wurde in den vergangenen Jahren durch massive Angebotsausweitungen aus Indonesien belastet. Ja, bei Elektroautos hat die stärkere Verbreitung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien kurzfristig einen Teil der Fantasie aus dem Batterienickel genommen. Doch genau diese Gemengelage macht die eigentliche strategische Frage noch schärfer: Woher kommt künftig verlässlich produziertes, transparentes, westliches und möglichst CO2-armes Nickel?

Denn Nickel bleibt ein Schlüsselmetall. Edelstahl bildet weiterhin die breite Nachfragebasis. Hochenergiebatterien, Speziallegierungen und industrielle Anwendungen sorgen zusätzlich dafür, dass qualitativ hochwertige Nickelquellen in politisch stabilen Regionen auf der strategischen Landkarte bleiben. Wer Lieferketten neu denkt, schaut nicht nur auf Tonnen, sondern auf Herkunft, Energieversorgung, Genehmigungsfähigkeit, CO2-Profil, Infrastruktur und Partnerstruktur. Genau hier setzt…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen und Quellenbasis:

Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten dieser Fassung wurden auf Basis offizieller Unternehmensmeldungen, technischer Unterlagen und branchennaher Marktdaten verdichtet. Die zentralen Belege sind nachfolgend als Fließtext zusammengefasst, damit der Artikel auch auf Portalen ohne Tabellenabbildung sauber lesbar bleibt.

Die positive Einschätzung zu Canada Nickel stützt sich auf mehrere aktuelle Unternehmensmeldungen und technische Unterlagen. Entscheidend ist das Corporate Update vom 7. Mai 2026: Canada Nickel verlängerte die 32 Mio. USD Auramet-Kreditfazilität bis zum 9. August 2026. Gleichzeitig bestätigte CEO Mark Selby, dass Canada Nickel weiter auf eine bundesstaatliche Genehmigungsentscheidung im Sommer 2026 hinarbeitet und im selben Zeitraum Fortschritte bei mehreren Finanzierungsinitiativen erwartet.

Der Genehmigungsfortschritt vom 5. März 2026 ist ein zweiter zentraler Beleg. Die Prüfung des Impact Statements für Crawford wurde abgeschlossen; damit begann offiziell die Impact Assessment Phase. Das macht Crawford nicht genehmigt, verschiebt das Projekt aber in eine deutlich fortgeschrittenere behördliche Phase.

Am 9. März 2026 folgte die Infrastrukturmeldung: Canada Nickel vereinbarte mit Hydro One die Engineering-Arbeiten für die Stromanbindung von Crawford an die Hydro One Porcupine Station. Für ein großskaliges Nickelprojekt ist ein belastbarer Netzanschluss ein entscheidender Baustein auf dem Weg Richtung Bau- und Finanzierungsfähigkeit.

Für die Wachstumsdimension neben Crawford steht Reid. Die Ressourcenschätzung vom 12. Januar 2026 und der technische Bericht vom 27. Februar 2026 nennen rund 2,1 Mio. t enthaltenes Nickel in gemessenen und angezeigten Ressourcen sowie weitere 3,2 Mio. t enthaltenes Nickel in abgeleiteten Ressourcen. Zusätzlich nennt Canada Nickel ein Exploration Target von 0,5 bis 1,4 Mrd. t mit 0,21 bis 0,22% Nickel. Dieses Ziel ist konzeptioneller Natur und stellt keine Mineralressource dar.

Die Wirtschaftlichkeit von Crawford wird durch FEED- und Investorenunterlagen untermauert: Canada Nickel nennt rund 2,8 Mrd. USD After-Tax-NPV8% und 17,6% IRR. Strategisch flankiert wird die Story unter anderem durch Samsung SDI: Der Batteriehersteller investierte 18,5 Mio. USD in Canada Nickel und erhielt das Recht, bei einer finalen Bauentscheidung eine 10%-Projektbeteiligung an Crawford für 100,5 Mio. USD zu erwerben, verbunden mit Abnahmevereinbarungen für Nickel- und Kobaltprodukte.

Das Marktbild bleibt kurzfristig gemischt, aber strategisch spannend. Edelstahl bleibt der wichtigste Nachfragetreiber, Batterien sorgen für zusätzliche Nachfragepfade, während Indonesien der dominante Angebotsfaktor bleibt. Genau deshalb gewinnen große, politisch stabile und potenziell CO2-arme Nickelprojekte in Nordamerika an strategischem Gewicht – und genau hier positioniert sich Canada Nickel.

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