E-Auto-Batterien-Markt legt zu, damit auch der Bedarf an Rohstoffen

In den ersten drei Monaten 2026 verzeichnete der Markt für E-Fahrzeug-Batterien einen Zuwachs von 9,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von der Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.05.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin

SNE Research hat den E-Auto-Batterien-Markt untersucht. Dass sich die E-Mobilität durchsetzen wird, ist wohl keine Frage mehr. Das erste Quartal 2026 war für die fünf größten europäischen Automärkte (Deutschland, Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und Spanien) ein Rekordquartal. Dies zeigt die Auswertung von Neuzulassungszahlen, nämlich ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal bei den E-Autos. Bei den Plug-in-Hybriden machte das Plus sogar 42 Prozent aus.

In Europa erreichte Deutschland ein Plus von 41 Prozent, ist damit der größte Markt für E-Autos in Europa. Hierzulande waren im April 25,8 Prozent der neu zugelassenen Autos elektrisch. Weltweit sind nun rund 16 Prozent elektrisch unterwegs. In China brach der E-Auto-Verkauf um zirka 20 Prozent ein. Schuld waren vorgezogene Käufe Ende 2025 aufgrund reduzierter Förderprämien. Auch in den USA wurden weniger E-Autos zugelassen, ein Plus gab es aber bei den Hybridautos.

Die Entwicklung bei der E-Mobilität verlangt nach Rohstoffen. Batteriemetalle wie Kobalt, Lithium, Nickel, aber auch Kupfer und Zink werden vermehrt gebraucht. Schließlich ist die Batterie das Herzstück eines Elektrofahrzeuges. Hier schreitet die Entwicklung bezüglich Reichweite eines Fahrzeuges und Ladegeschwindigkeit voran. Gleiches gilt für Schnellladestationen und intelligente Ladeelektronik. Zu den Unternehmen, die sich um die Versorgung mit den nötigen Rohstoffen kümmern, gehören die Canada Nickel Company sowie Aurania Resources.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten. In Island engagiert sich Aurania Resources bei einem Goldprojekt. Eine Privatplatzierung wird frisches Geld in die Kasse spülen.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Für acht von neun Grundstücken hat das Unternehmen sehr gute Mineralressourcenschätzungen veröffentlicht. Und für zwei Nickelsulfid-Projekte hat die Gesellschaft die NI 43-101Berichte eingereicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/) und Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Aurania Resources, Canada Nickel Company,

https://www.elektroauto-news.net/news/batteriemarkt-q1-2026-absatzsteigerung;

https://www.elektroauto-news.net/news/kba-neuzulassungen-april-2026-eautos-benziner-diesel;

https://www.sneresearch.com/en/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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