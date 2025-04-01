Geopolitische Risiken treiben ETF-Nachfrage

Der Goldpreis hat sich im April nicht viel verändert. Gestützt wurde der Preis durch ETF-Zuflüsse und einen schwächeren US-Dollar.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Amex Exploration Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.05.2026, 6:30 Uhr Zürich/Berlin ·

Noch hat der strukturelle Aufwärtstrend keinen Neustart hingelegt. Der Goldpreis scheint sich in einer Warteposition zu befinden. Jedenfalls waren die ETF-Zuflüsse im April stark, besonders in Europa. Die Schließung der Straße von Hormus hat ihren Schrecken noch nicht verloren. Im Gegenteil, in Europa scheinen sich Befürchtungen vor den Folgen der Schließung zu verstärken, damit auch die ETF-Zuflüsse. Auch in Asien und in den USA verzeichneten die ETFs Zuflüsse. Die Krise ist noch nicht vorbei, aber es besteht Optimismus.

Aus charttechnischer Sicht besteht der langfristige Aufwärtstrend fort, obwohl die Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen wohl etwas nachgelassen hat. Zwar ist die Nachfrage der Zentralbanken weiterhin solide, aber die Krise hat gezeigt, dass Gold als Liquiditätssicherung angesehen wird. Auf der einen Seite sind Zinssenkungen durch die US-Notenbank etwas in die Ferne gerückt, aber auf der anderen Seite gibt es noch die Stagflationsrisiken, die zunehmen. Die Gründe für das Investieren in Gold haben sich durch die Krise in der Straße von Hormus verstärkt.

Dies sind Inflationsängste, Diversifizierung der Währungsreserven, geopolitische Risiken. Anleihen sind in inflationären Zeiten weniger gut als Diversifizierung geeignet. Jetzt braucht es noch einen Katalysator, der den Goldpreis wieder nachhaltig ankurbelt und er wird in der einen oder anderen Form kommen.

Amex Exploration – https://www.commodity-tv.com/play/amex-exploration-from-discovery-to-the-next-canadian-gold-producer/ – zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie. Die Erzaufbereitung soll in 2027 starten.

U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Whistler-Projekt ist sehr positiv ausgefallen. Mit dem Bohrprogramm 2026 wurde begonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Amex Exploration (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-exploration-inc/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Amex Exploration, U.S. GoldMining,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-market-commentary-april-2026?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=GOLDHUB%3A+Your+Week;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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