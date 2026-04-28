Zwei starke Projektmotoren für eine mögliche Neubewertung!

São Jorge liefert kurzfristigen Explorations-Newsflow in Brasilien – La Mina zeigt mit aktualisierter PEA ein Milliardenprojekt in Kolumbien.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 12.05.2026, 05:43 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt in einem Umfeld aus geopolitischer Unsicherheit, hoher Staatsverschuldung und wachsendem Interesse an realen Vermögenswerten einer der zentralen Rohstoffe für Anleger. Gleichzeitig gewinnt Kupfer als Industriemetall für Stromnetze, Elektrifizierung und Infrastruktur weiter an strategischer Bedeutung. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0): als rohstofforientierter Projektentwickler mit einem breit gefächerten Portfolio aus Gold- sowie Gold-Kupfer-Projekten in Nord- und Südamerika.

Der besondere Reiz der aktuellen Unternehmensstory liegt in der Kombination aus zwei sehr unterschiedlichen, aber gut zusammenpassenden Werttreibern: In Brasilien läuft auf São Jorge ein 8.000 m-Bohrprogramm mit zwei Bohrgeräten. In Kolumbien hat eine aktualisierte wirtschaftliche Erstbewertung für La Mina einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 1,0 Mrd. US-Dollar im Base Case und rund 1,8 Mrd. US-Dollar im Spotpreis-Szenario ausgewiesen. Damit treffen kurzfristige Exploration, ein großes Ressourcenportfolio und eine konkrete wirtschaftliche Projektperspektive aufeinander.

Ein Portfolio, das Gold, Kupfer und Silber verbindet!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) kontrolliert ein diversifiziertes Portfolio von Ressourcenprojekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Der Schwerpunkt liegt klar…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und redaktionelle Grundlage

o GoldMining Inc., Unternehmensmeldung 2026: GoldMining Commences 2026 Exploration Program at its São Jorge Project, Brazil – https://goldmining.com/news/index.php?content_id=714

o GoldMining Inc., News Release vom 28.04.2026: Updated PEA at La Mina Project, Colombia – https://goldmining.com/news/index.php?content_id=715

o GoldMining Inc., Corporate Presentation April 2026 – https://www.goldmining.com/_resources/presentations/corporate-presentation.pdf

o GoldMining Inc., Global Resource Statement – https://www.goldmining.com/projects/global-resource-statement/

Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com : Corporate organizational core values of trust accountability integrity teamwork and innovation stacked as foundation blocks representing strong ethical business culture leadership principles and team _von AiDesign

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Wissenschaftliche und technische Angaben zu Mineralprojekten beruhen auf den vom Emittenten veröffentlichten Angaben und den darin genannten Qualified Persons. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu São Jorge beruhen auf den von GoldMining Inc. veröffentlichten Informationen, die laut Unternehmensmeldung von Tim Smith, P. Geo., Vice President Exploration von GoldMining Inc. und Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt wurden. Die Angaben zur aktualisierten La-Mina-PEA beruhen auf den von GoldMining Inc. veröffentlichten Informationen und den darin genannten Qualified Persons. Diese Veröffentlichung ersetzt nicht die Originalmeldungen, technischen Berichte, SEDAR+-Einreichungen oder sonstigen Pflichtveröffentlichungen des Emittenten.

Mineral Resources / keine Mineral Reserves:

Angaben zu Mineral Resources, Explorationszielen, Bohrprogrammen, metallurgischen Annahmen, CAPEX, OPEX, AISC, IRR, NPV, Minenlaufzeit, Produktionsprofilen oder sonstigen technischen und wirtschaftlichen Kennzahlen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Mineral Resources sind keine Mineral Reserves. Die wirtschaftliche Gewinnbarkeit von Mineral Resources ist nicht nachgewiesen, solange sie nicht durch entsprechende weiterführende Studien und Reservendefinitionen bestätigt wird. Explorationsziele, geophysikalische Anomalien und historische Bohrergebnisse stellen keine Ressourcen dar und können sich bei weiteren Arbeiten als wirtschaftlich nicht relevant erweisen.

Besonderer Hinweis zur La-Mina-PEA:

Die aktualisierte Preliminary Economic Assessment, kurz PEA, für La Mina ist vorläufiger Natur und stellt keine Pre-Feasibility Study oder Feasibility Study dar. Sie enthält auch Inferred Mineral Resources, die geologisch als unsicherer gelten. Es besteht keine Gewissheit, dass die in der PEA dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse tatsächlich realisiert werden, dass Ressourcen in Reserven umgewandelt werden oder dass das Projekt finanziert, genehmigt, gebaut oder betrieben werden kann. NPV-, IRR-, Payback-, CAPEX-, OPEX-, Produktions- und Ausbringungsangaben reagieren wesentlich auf Metallpreise, Wechselkurse, Inflation, Kapitalkosten, Betriebskosten, Steuern, Genehmigungen, technische Annahmen, Umweltauflagen und Finanzierungsbedingungen.

Wesentliche Risiken:

Investitionen in Rohstoff-, Explorations-, Entwicklungs- und Small-Cap-Unternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wesentliche Risiken sind unter anderem Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Finanzierungsrisiken, Verwässerung, geringe Liquidität, Explorationsfehlschläge, Ressourcen- und Reservenrisiken, technische Risiken, metallurgische Risiken, Genehmigungs-, Umwelt-, Sozial-, Steuer-, Betriebs-, Infrastruktur-, Länder- und politische Risiken sowie Risiken durch Gesetzesänderungen, Import- oder Exportbeschränkungen, Zölle, Streiks, Naturereignisse, Verzögerungen oder höhere Kosten. Aktienkurse solcher Unternehmen können sehr stark schwanken; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

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