  • Augenarzt: Augenarztpraxis in Linz

    Augenheilkunde in Oberösterreich

    Der Linzer Augenarzt Dr. Paul Jirak zählt zu den erfahrenen Spezialisten im Bereich der Augenheilkunde und Augenchirurgie in Oberösterreich. In seiner modernen Ordination in der Weißenwolffstraße im Zentrum von Linz bietet er gemeinsam mit seinem Team ein breites Spektrum an diagnostischen und therapeutischen Leistungen rund um die Augengesundheit an. Dazu gehören unter anderem umfassende Sehtests, Vorsorgeuntersuchungen, Behandlungen von Augenerkrankungen sowie moderne Laser- und Linsenoperationen.

    Dr. Jirak absolvierte sein Medizinstudium in Graz und Brest und erhielt 2009 das Facharztdiplom für Augenheilkunde und Optometrie. Im selben Jahr wurde er als einer der ersten österreichischen Augenärzte zum Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO) ernannt. Anschließend war er viele Jahre als Facharzt und Oberarzt am Konventhospital der Barmherzigen Brüder in Linz tätig, wo er unter anderem das Augenlaserzentrum leitete und sich intensiv mit Hornhaut- und Laserchirurgie beschäftigte.

    Seit 2014 führt Dr. Paul Jirak seine eigene Praxis in Linz-Oberösterreich (OÖ) und ist außerdem operativ in verschiedenen Kliniken tätig. Seine Ordination zeichnet sich durch moderne technische Ausstattung, kurze Wartezeiten und eine persönliche Betreuung der Patienten aus. Das Leistungsspektrum reicht von Vorsorgeuntersuchungen über die Behandlung von Erkrankungen wie Grauer Star, Grüner Star oder Makuladegeneration bis hin zu Augenlaserbehandlungen zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit.

    Gemeinsam mit seiner Frau, der Augenärztin Dr. Marietheres Jirak, legt er besonderen Wert auf eine individuelle Beratung und eine ganzheitliche Betreuung der Patienten. Durch regelmäßige internationale Fortbildungen und den Einsatz moderner Diagnostik- und Behandlungsmethoden bleibt die Praxis stets auf dem neuesten Stand der medizinischen Entwicklung. Damit gilt die Praxis von Dr. Jirak als eine etablierte Anlaufstelle für hochwertige Augenmedizin in Linz und ganz Oberösterreich.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. Paul Jirak, FEBO Dr. Marietheres Jirak
    Herr Paul Jirak
    Weissenwolffstraße 13
    4020 Linz
    Österreich

    fon ..: 0732 7675 21160
    web ..: https://www.augenarzt-jirak.at/
    email : office@augenarzt-jirak.at

    Dr. Paul Jirak, FEBO
    Dr. Marietheres Jirak

    Weissenwolffstraße 13
    4020 Linz
    Österreich

    Telefon: 0732 7675 21160
    E-Mail: office@augenarzt-jirak.at

    Pressekontakt:

    Dr. Paul Jirak, FEBO Dr. Marietheres Jirak
    Herr Paul Jirak
    Weissenwolffstraße 13
    4020 Linz

    fon ..: 0732 7675 21160
    web ..: https://www.augenarzt-jirak.at/
    email : office@augenarzt-jirak.at


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. augenarzt-jirak.at- Augen lasern in Linz beim Linzer Augenarzt Dr. Paul Jirak
      www.augenarzt-jirak.at - Dr. Paul Jirak FEBO ist Augenarzt in Linz an der Donau...

    2. Der Augenarzt in Linz-Oberösterreich – Dr. med. Paul Jirak
      Augen lasern in Linz-Oberösterreich - Dr. Paul Jirak als führender Spezialist...

    3. Augenlaserzentrum Linz – Dr. Jirak – www.augenarzt-jirak.at
      Augenlasern Linz - Augenlaserzentrum Dr. Paul Jirak FEBO in Linz-Oberösterreich...

    4. Augenlasern Linz – www.augenarzt-jirak.at
      Augenlaser-Korrektur bzw. Augenlaser-Behandlung in Oberösterreich...

    5. Bester Augenarzt in Linz und Oberösterreich
      Bester Augenfacharzt in Linz und Oberösterreich...

    6. Klarer Durchblick ohne Brille – Die Kosten für Augenlasern in Linz
      Dr. Paul Jirak, FEBO - Dr. Marietheres Jirak...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.