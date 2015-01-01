-
Augenarzt: Augenarztpraxis in Linz
Augenheilkunde in Oberösterreich
Der Linzer Augenarzt Dr. Paul Jirak zählt zu den erfahrenen Spezialisten im Bereich der Augenheilkunde und Augenchirurgie in Oberösterreich. In seiner modernen Ordination in der Weißenwolffstraße im Zentrum von Linz bietet er gemeinsam mit seinem Team ein breites Spektrum an diagnostischen und therapeutischen Leistungen rund um die Augengesundheit an. Dazu gehören unter anderem umfassende Sehtests, Vorsorgeuntersuchungen, Behandlungen von Augenerkrankungen sowie moderne Laser- und Linsenoperationen.
Dr. Jirak absolvierte sein Medizinstudium in Graz und Brest und erhielt 2009 das Facharztdiplom für Augenheilkunde und Optometrie. Im selben Jahr wurde er als einer der ersten österreichischen Augenärzte zum Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO) ernannt. Anschließend war er viele Jahre als Facharzt und Oberarzt am Konventhospital der Barmherzigen Brüder in Linz tätig, wo er unter anderem das Augenlaserzentrum leitete und sich intensiv mit Hornhaut- und Laserchirurgie beschäftigte.
Seit 2014 führt Dr. Paul Jirak seine eigene Praxis in Linz-Oberösterreich (OÖ) und ist außerdem operativ in verschiedenen Kliniken tätig. Seine Ordination zeichnet sich durch moderne technische Ausstattung, kurze Wartezeiten und eine persönliche Betreuung der Patienten aus. Das Leistungsspektrum reicht von Vorsorgeuntersuchungen über die Behandlung von Erkrankungen wie Grauer Star, Grüner Star oder Makuladegeneration bis hin zu Augenlaserbehandlungen zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit.
Gemeinsam mit seiner Frau, der Augenärztin Dr. Marietheres Jirak, legt er besonderen Wert auf eine individuelle Beratung und eine ganzheitliche Betreuung der Patienten. Durch regelmäßige internationale Fortbildungen und den Einsatz moderner Diagnostik- und Behandlungsmethoden bleibt die Praxis stets auf dem neuesten Stand der medizinischen Entwicklung. Damit gilt die Praxis von Dr. Jirak als eine etablierte Anlaufstelle für hochwertige Augenmedizin in Linz und ganz Oberösterreich.
