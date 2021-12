Augenlaser-Therapie in der Türkei

Professionell organisiert durch die Agentur Health Travels

Seit mehreren Jahren bietet am Markt für Gesundheitsreisen eine renommierte Agentur die Organisation von Reisen in den Hotspot Istanbul/Türkei an, um dort hoch-professionelle und preislich sehr interessante Augenlaser-Behandlungen durchführen zu lassen. Dort besteht dafür eine enge Kooperation mit der BATI GÖZ Klinik, einem Augenzentrum, das sich auf hochmoderne Laser-Methoden spezialisiert hat.

In Deutschland befindet sich der Standort des deutsch/türkischen Familienunternehmens in Frankfurt/Main. Der hauptsächliche Standort befindet sich in Istanbul, weshalb die Geschäftsleitung wie auch die fachlich versierten Mitarbeiter ihre Patienten vor Ort direkt betreuen können. Fehlsichtige, die sich für eine Vermittlung über diese Agentur entscheiden, bekommen von Beginn an eine umfassende, individuelle und menschliche Beratung, Betreuung und Begleitung.

Sensibilität und Nachhaltigkeit als Philosophie

Potenzielle Kunden werden daher von Mitarbeitern der Agentur im Vorfeld ausführlich in Gesundheitsfragen beraten, da es vorkommen kann, dass manche Personen nicht für eine Augenlaser-Behandlung geeignet sind. Ergibt sich jedoch ein positives Ergebnis, organisiert das Team der Agentur die komplette Reise nach Istanbul. Enthalten sind in dem Rundum-Sorglos-Paket stets die Unterkunft in einem modernen Hotel, der Transfer vom und zum Airport sowie der Termin für die Augenlaser-OP. Den Flug buchen Patienten normalerweise in Eigenregie.

Da sich der Hauptstandort der Agentur direkt in der Metropole Istanbul befindet, agiert das Unternehmen nicht nur als Vermittler, sondern ist für seine Kunden stets als Ansprechpartner erreichbar. Die Betreuung durch die Agentur ist im Augenzentrum BATI GÖZ/Istanbul sowie generell vor Ort in deutscher und englischer Sprache gewährleistet. Das komplette Team steht auch nach der Heimreise weiterhin für alle anfallenden (medizinischen) Fragen zur Verfügung.

Vorteile für Fehlsichtige durch eine Agentur-Vermittlung

Eine Augenlaser-Behandlung, die die Agentur professionell organisiert, bietet neben dem sehr attraktiven Preis-Leistung-Verhältnis noch diverse andere Vorteile wie beispielsweise:

– die internationalen Hygienestandards im Augenzentrum werden deutlich übertroffen

– Augenchirurgen, die weltweit anerkannt sind und über spezielle Fachkompetenz verfügen

– die Mitarbeiter arbeiten aus medizinischer Sicht ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau

– die BATI GÖZ Augenklinik verwendet ausschließlich hochmoderne Augenlaser-Technologie von Zeiss

– dadurch erfahren Patienten bei ihrer Augen-OP höchstmögliche Präzision

– menschliche Zuwendung wird vom Team der Agentur gelebt.

Individueller Augenlaser-Service für Fehlsichtige

Bei Health Travels steht die Gesundheit ihrer Kunden stets im Vordergrund. Es werden nur Augen-Chirurgen empfohlen, die auf innovative Laser-OPs spezialisiert sind. Die Behandlung wird dabei auf die Patienten individuell abgestimmt, da unterschiedliche Techniken und Methoden zur Verfügung stehen. Die Versorgung in der kooperierenden Augenklinik BATI GÖZ ist zudem außerordentlich professionell.

Durch die Agentur wird somit eine Rundum-Betreuung geboten, die sensibel, individuell und durchgehend ihren Patienten viel Aufwand abnimmt. Das Team unterstützt Kunden mit eingehender Beratung und sinnvollen Empfehlungen, um letztendlich die beste Laser-Behandlung zu erhalten. Die Philosophie von Health Travels ist grundsätzlich auf Nachhaltigkeit fokussiert, sodass die Kundschaft auf lange Sicht zufriedenen ist.

Unkomplizierte Reise und beste Qualität der Augenlaser-OP

Die Augenklinik BATI GÖZ in Istanbul besitzt unter anderem ein Zertifikat vom TÜV-Rheinland, welches die hohe Qualität bestätigt. Die Laser-Technologie der Augenklinik stammt ausschließlich vom Unternehmen Carl Zeiss.

Flüge gibt es von Deutschland nach Istanbul immer wieder zu sehr günstigen Konditionen. Nach Ankunft in der Türkei beginnt die Organisation der Agentur Health Travels. Die Abholung erfolgt erfahrungsgemäß sehr pünktlich und zuverlässig. Das angebotene Hotel entspricht in vollem Umfang den Erwartungen und befindet sich Zentrum der Metropole Istanbul. Wer sich nach seiner Augen-OP dort noch etwas erholen möchte, kann viele Sehenswürdigkeiten leicht erreichen.

Am Folgetag nach der Ankunft führt der behandelnde Augen-Chirurg die Voruntersuchung durch. Nach positivem Ergebnis können Patienten normalerweise zwischen Augenlaser-Methoden wie beispielsweise einer Femto-LASIK (iLasik) oder ReLEx Smile auswählen. Ist die Hornhaut der Augen ausreichend stark ausgebildet, kann die iLasik gewählt werden. Sind die Dioptrien-Werte allerdings sehr hoch oder die Hornhaut der Augen eher dünn und empfindlich, ist die schonende ReLEx Smile Technik empfehlenswert. Allerdings entscheidet letztendlich der Chirurg, welche Methode eine erfolgreiche Behandlung garantiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

