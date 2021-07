Augenlaser-OP in Istanbul mit Health Travels

Neue Lebensqualität durch eine Augen-Laser-OP

Viele Menschen leiden unter einer Fehlsichtigkeit. Die zunehmende Arbeit an Computern, Laptops oder Tablets sowie das viele Schulen aufs Handy führen dazu, dass immer mehr Menschen betroffen sind. Werseine Sehstärke korrigieren lassen möchte, ohne auf eine Sehhilfe zurückgreifen zu müssen, kann seine Augen Lasern lassen. Detaillierter Informationen finden Interessenten unter https://www.lasikistanbul.net/.

Ablauf einer Augenlaser OP

Grundsätzlich erfolgt eine Augenlaser OP in vier Schritten. Als erstes wird ein intensives meist kostenloses Beratungsgespräch mit der/dem Patient*in geführt. Als zweiter Schritt findet eine Voruntersuchung statt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich die/der Patient*in für die OP auch eignet. Schließlich erfolgt nach der Voruntersuchung die Operation der Augen. Der vierte Schritt lässt sich nochmal aufteilen in kleine Teilschritte, da es mehrere Termine zur Nachuntersuchung geben wird.

Welche Voraussetzungen bestehen für eine Augenlaser Operation?

Um sich durch eine Augenlaser OP von der ständigen Nutzung einer Brille oder von Kontaktlinsen zu befreien, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Diese überprüft die Ärztin gemeinsam mit der Patientin während der Erstberatung. Hier wird auch besprochen, welche Methode sich am besten eignet. Patienten mit folgenden Eigenschaften beziehungsweise die folgende Kriterien erfüllen, eignen sich gut für eine Augenlaser OP:

– ein Mindestalter von 18 Jahren ist eine Grundvoraussetzung für die Operation

– die Sehkraft Sollre für mindestens ein Jahr stabil sein

– die Patientin sollte nicht unter einer Augenkrankheit wie dem Grauen Star oder dem Grünen Star leiden

– nimmt die Patientin regelmäßig Medikamente, sollte abgeklärt werden, ob und wenn ja, in wiefern sich diese Medikamente auf den Heilungsprozess auswirken können

– die Patientin sollte nicht schwanger sein oder ihr Baby stellen zum Zeitpunkt der Behandlung

– auch Menschen die an Erkrankungen wie Rheuma oder Diabetes Mellitus leiden, eignen sich nicht für eine Augenlaser Operation.

Wie wird die Behandlung vorbereitet?

Bevor mit der Behandlung der Augenlaser OP begonnen werden kann, müssen die Erstberatung sowie die Voruntersuchung erfolgreich durchgeführt worden sein. Patient*innen, die für die Operation geeignet sind und alle Voraussetzungen erfüllen, müssen bis zum Beginn der Behandlung eine Pause von ihren Kontaktlinsen machen. Kosmetikprodukte wie Parfüm, Make-Up oder Rasierwasser dürfen Patient*innen nicht am Abend vor der Operation oder am Tag der Operation auftragen. In der Regel wir die Operation unter einer örtlichen Betäubung durchgeführt. Aus diesem Grund sollten Patient*innen am Morgen der Operation auf ihr Frühstück verzichten und mit leerem Magen in die Praxis kommen. Es ist logisch, dass Betroffene nach der Operation Hilfe benötigen, um nach Hause zu kommen, da das Sehen zunächst eingeschränkt ist und die Betroffenen aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber Licht eine Sonnenbrille tragen sollten. Es ist also ratsam, sich für den Tag der Operation eine Begleitperson zu organisieren, die einem dabei hilft, sicher und heil nach Hause zu kommen.

Wie lange dauert die Operation?

Die Augenlaser Operation dauert gar nicht so lange. Je nachdem welche Methode durchgeführt wird, kann die Dauer zwischen fünf und fünfzehn Minuten betragen. Zur Operationszeit kommen die Vorbereitung sowie die Nachbereitung der Operation. Insegsamt sollte man also circa zwei Stunden für die Operation einplanen.

Wie geht es nach der Operation weiter?

Nach der Operation bekommen Patient*innen besondere Augentropfen, die sie regelmäßig anwenden sollen, um auf diese Weise den Heilungsprozess zu unterstützen. Außerdem schützen die spezifischen Augentropfen vor dem Risiko einer Infektion der Augen. Während der Nacht sollten Operierte eine spezielle Brille tragen, die vor Reibung der Augen während des Schlafes schützt.

Regelmäßige Nachuntersuchungen sind wichtig

Wie oft Sie zu einer Nachuntersuchung kommen sollten, hängt von der Methode der Augenlaser Operation sowie von der durchführenden Klinik ab. In der Regel findet die erste Nachuntersuchung noch am selben Tag der Operation statt. Die zweite Nachuntersuchung wird direkt am zweiten Tag nach der Operation stattfinden. Dann werden die Abstände zwischen den Nachuntersuchungsterminen größer. Der nächste Termin findet dann häufig eine Woche später statt und danach nach einem ganzen Monat. Patient*innen haben aber in der Regel immer die Möglichkeit, auch zwischendurch zu einer Untersuchung in die Praxis zu kommen oder die Ärztin um Rat zu fragen.

