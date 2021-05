Trendstadt Istanbul-Überraschungsreise zum Geburtstag mit besonderem Geschenk.

Istanbul, zwischen den Erinnerungen an „Tausendundeine Nacht“ und der neu entdeckten Lebenslust einer jungen Generation, bietet für Verliebte den passenden Ort für die alles entscheidend Frage.

Um keine Frage wird mehr Aufhebens gemacht, als um die Frage nach dem „Willst du mich heiraten?“. Geht es bei einem Heiratsantrag schließlich um die persönliche Zukunft und das Glück, diese mit dem meist geliebten Menschen zu verbringen. Selbst in Zeiten der Emanzipation und der Frauenquote, obliegt es dem Mann, mit einem Heiratsantrag um die Frau zu werben, sie von sich zu überzeugen und einzunehmen. Je romantischer, ausgefallener und bedachter, desto stärker die emotionale Reaktion der Auserwählten.

Ein Garant für Romantik, für Außergewöhnliches und Extraordinäres ist Istanbul. Zwischen den Erinnerungen an die Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“, den Palästen byzantinischer Herrscher und dem Duft nach Kurkuma, Koriander und Kreuzkümmel pulsiert das Leben einer modernen Generation. Das bayrische Reiseunternehmen „Incentive Istanbul“ hat sich auf Kurztrips in die Trendmetropole spezialisiert. Jungen Paaren bietet die Reiseleiterin und Inhaberin von „Incentive Istanbul“ Ticen Genc eine romantische Tagestour durch die multikulturelle und weltoffene Stadt zwischen Europa und Asien. Abends führt sie ihre Gäste an einen Ort, wie geschaffen für die entscheidende Frage nach der gemeinsamen Zukunft: den Bosporus. Während einer Fahrt auf einer Privatyacht bei Kerzenschein und Romantik-Dinner kann gemeinsam die Skylines Istanbuls unter dem orientalischen Sternenhimmel genossen werden. Unter der Bosporusbrücke, der Verbindung zweier Kontinente, ist dann der Moment gekommen, nach der Frage aller Fragen. Begleitet wird der Heiratsantrag von einer Lasershow an den Brückenpfeilern und einem Feuerwerk. Champagner, Fotograf und musikalische Untermalung sind an diesem besonderen Abend ebenfalls inbegriffen.

Ihren Vorstellungen entsprechend übernimmt „Incentive Istanbul“ die Planungen für den großen Augenblick. Das Heiratsantrags-Spezial umfasst die Privat-Yacht samt Kapitän und Bootsmannschaft, ein romantisches Dinner für zwei Personen, Rosenstraß und edle Romantikdekoration, die musikalische Begleitung, einen Fotografen sowie die Laser-Show und das Feuerwerk. Auf Wunsch können An- und Abreise, Übernachtung und verschiedene Themenführung durch Istanbul dazugebucht werden. Oder haben Sie ganz persönliche Vorstellungen über das Rahmenprogramm? Kein Problem! Ticen Genc, türkische Bayerin und Inhaberin von „Incentive Istanbul“, kennt Stadt und seine Einwohner, Kultur und Bräuche, Basare und Restaurants genau. Gemeinsam mit Ihnen gestaltet sie diese außergewöhnliche Reise, sorgt für unvergessliche Augenblicke und ebnet den Weg für die Antwort aller Antworten: ein inniges, von Herzen kommendes „Ja, ja, ja!“.

Gut zu wissen:

Auch für einen Kurzurlaub zum orientalischen Wellness, romantischen Dinner bei Kerzenschein oder zum Shopping zu den Schmuckhändlern des „Grand Bazaar“ oder den Modegeschäften entlang der Straßen in Nisantasi und Fatih ist Istanbul das perfekte Ziel. Als Kennerin der Metropole am Bosporus plant Ticen Genc die perfekte Reise.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.incentive-istanbul.de oder bei Ticen Genc, „Incentive Istanbul“, Rennbahnstraße 22, 84072 Au in der Hallertau, Mobil: +49 (0) 1728661004, E-Mail: info@incentive-istanbul.de.

„Incentive Istanbul“ ist eine junge, in Oberbayern ansässige Agentur mit türkischen Wurzeln. Spezialisiert haben wir uns auf Incentive-Reisen, Hochzeitsreisen und Gesundheitstourismus nach Istanbul.

Mit Leidenschaft, Organisationstalent, dem Blick für das Besonders und dem Gespür für den richtigen Moment gestalten wir für Sie unvergessliche Reise-Erlebnisse. Was immer Sie sich wünschen, bei uns bekommen Sie das passende Reiseangebot: ob schlicht und einfach, edel, abenteuerlich oder spektakulär. Sprechen Sie mit uns. Wir kennen Land und Leute und sprechen beide Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Incentive Istanbul

Frau Ticen Genc

Rennbahnstrasse 22

84072 Au Hallertau

Deutschland

fon ..: +491728661004

web ..: http://www.incentive-istanbul.de

email : info@incentive-istanbul.de

