  • AUMOVIO gewinnt „Best of Best“ und Gold beim German Brand Award

    Das Technologieunternehmen AUMOVIO wird beim German Brand Award 2026 doppelt ausgezeichnet. Realisiert wurde der Markenauftritt von der Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group.

    BildAUMOVIO gewinnt doppelt beim German Brand Award 2026: Das Unternehmen, das 2025 aus der Automotive-Sparte von Continental entstand, erhält Gold in der Kategorie Transport & Mobility sowie die höchste Auszeichnung „Best of Best“ in der Kategorie Newcomer Brand of the Year. Der German Brand Award zählt zu den renommiertesten Preisen für Markenführung und wird jährlich vom Rat für Formgebung (German Design Council) vergeben. Die Jury setzt sich aus interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Markenstrategie und Kreativbranche zusammen.

    AUMOVIO zählt zu den weltweit größten Automobilzulieferern. Schwerpunkte sind Zukunftsthemen wie Fahrsicherheit, digitale und begeisternde Nutzererlebnisse, Fahrzeugvernetzung und autonome Mobilität. Mit seinem breiten Portfolio gestaltet das Unternehmen den Wandel der Branche hin zu einer zunehmend softwaregetriebenen, vernetzten und nutzerzentrierten Mobilität. Ein dynamisches Umfeld, das ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit erfordert – von Produkten und Services, aber ebenso von der Marke selbst: „Genau diese Anpassungsfähigkeit vermittelt unser Claim The Adaptive Powerhouse for Future Mobility“, erläutert Eva-Susanne Appold, Senior Vice President Communications & Marketing von AUMOVIO. „Unser Markenauftritt macht diese Positionierung nach außen sichtbar und sendet ein starkes Signal in den Wettbewerb.“

    In zehn Monaten von Null auf DAX

    Vom ersten Briefing bis zur Präsentation auf der IAA 2025 und dem Börsengang vergingen nur zehn Monate – inklusive strategischer Positionierung und Namensentwicklung. Eine anspruchsvolle Aufgabe, für die AUMOVIO auf die Arbeit der Peter Schmidt Group vertraute. Die Marken- und Designagentur arbeitete eng mit den Partnern Batten & Company (Strategie) sowie BBDO (Kampagne) zusammen.

    Die visuelle Identität positioniert AUMOVIO als konsequent zukunftsorientierten Player: „Vom adaptiven Logo über die prägnante Farbwelt bis hin zur neuen Hausschrift entwickelten wir ein differenzierendes Designsystem, das der Marke maximale Anpassungsfähigkeit an zukünftige Entwicklungen ermöglicht“, so Kristin Janoschka, Executive Director Consulting der Peter Schmidt Group. „Die Auszeichnung beim German Brand Award macht uns stolz. Denn sie würdigt einen ambitionierten aber erfolgreichen gemeinsamen Sprint – vom weißen Blatt Papier zu weltweiter Relevanz.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Peter Schmidt Group
    Herr Guido Schröpel
    Bohnenstraße 4
    20457 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49-69-850993-36
    web ..: https://www.peter-schmidt-group.de
    email : guido.schroepel@omc.com

    Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon, Mailand und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz.

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