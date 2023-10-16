Aurania gibt Darlehensvertrag bekannt

Toronto, Ontario, 29. Januar 2026 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass sein Vorsitzender, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron (der Kreditgeber), sich bereit erklärt hat, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von bis zu 750.000 CAD zu gewähren, das von Zeit zu Zeit in den von den Parteien vereinbarten Kapitalbeträgen ausgezahlt wird (das Darlehen).

Dr. Keith Barron erklärte: Dieses Darlehen verschafft dem Unternehmen zusätzliches Betriebskapital, um seine Projekte weiter voranzutreiben und gleichzeitig den Shareholder-Value zu erhalten. Wichtig ist, dass diese Struktur eine sofortige Verwässerung vermeidet und mein Vertrauen in unsere Strategie und unsere Projekte widerspiegelt, während wir unsere Arbeit an mehreren Fronten fortsetzen.

Das Darlehen ist unbesichert, wird mit 2 % pro Jahr verzinst und ist zwölf Monate und einen Tag nach Aufforderung zur Rückzahlung durch den Kreditgeber fällig, die jederzeit nach dem Datum dieser Mitteilung erfolgen kann. Der Erlös aus dem Darlehen wird zur Finanzierung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projektes Balangero zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) in Italien, einschließlich der damit verbundenen Labor-/Analysegebühren, sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Dr. Keith Barron ist eine verbundene Partei des Unternehmens, da er Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer, Förderer und Hauptaktionär des Unternehmens ist. Daher stellt jede Vorauszahlung und Rückzahlung im Rahmen des Darlehens eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich in Bezug auf die Transaktionen mit nahestehenden Personen auf eine Ausnahme von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, und zwar gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1) von MI 61-101, da der faire Marktwert der Transaktionen mit nahestehenden Personen insgesamt 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht übersteigt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Darlehen mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Darlehens gemäß MI 61-101 eingereicht, da das Unternehmen das Darlehen aus triftigen geschäftlichen Gründen beschleunigt organisieren wollte.

Das Darlehen wurde von den Mitgliedern des Boards of Directors des Unternehmens genehmigt, die für die Zwecke der Transaktion mit nahestehenden Personen unabhängig sind, d. h., alle sind Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Dr. Barron. Im Zusammenhang mit dem Darlehen wurde kein Sonderausschuss eingerichtet, und kein Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens hat diesbezüglich eine wesentliche gegenteilige Meinung geäußert oder sich der Stimme enthalten.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Corporate Development & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.:(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen die Ziele, Absichten, Zukunftspläne oder andere Absichtserklärungen von Aurania, das kontinuierliche Engagement von Aurania bei der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineral-Liegenschaften sowie alle potenziellen Explorationsergebnisse oder potenziellen Mineralisierungen, die sich daraus ergeben, die laufenden Explorationsbemühungen von Aurania in Frankreich, Italien, Ecuador und im Ausland, potenzielle zusätzliche Fortschritte im Zusammenhang mit dem Darlehen, die eventuelle Rückzahlung des Darlehens oder eines Teils davon durch Aurania sowie die Verwendung der im Rahmen des Darlehens erhaltenen Mittel durch Aurania. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Metallpreise kommen wird und alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Lizenzen und des Marktes, eingeholt werden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die allgemeine Lage auf den Kapitalmärkten und insbesondere auf den Bergbaumärkten, Störungen der Lieferkette bei Rohstoffpreisen, Einschränkungen der Arbeitskraft und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie des lokalen und internationalen Reiseverkehrs aufgrund von Krieg, Wetter, Pandemien oder anderen Gründen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt dieser; die Unfähigkeit, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen, einschließlich im Rahmen des Darlehens; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, volatile Aktienkurse, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der Bergbauvorschriften, denen Aurania unterliegt; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine Schwächung des Markt- und Branchenvertrauens in Edelmetalle, Kupfer und kritische Mineralien; sowie die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ aufgeführt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die oben aufgeführte Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aurania Resources

Keith Barron

36 Toronto Street, Suite 1050

M5C 2C5 Toronto

Kanada

email : info@aurania.com

Pressekontakt:

Aurania Resources

Keith Barron

36 Toronto Street, Suite 1050

M5C 2C5 Toronto

email : info@aurania.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Giant Mining plant mehrphasiges Bohrprogramm mit bis zu 10.000 Fuß auf dem Kupfer-Silber-Projekt Majuba Hill in Nevada Quarterback meldet Analyseergebnisse von Stichproben mit bis zu 1.220 Gramm Gold pro Tonne aus dem Projekt Twin