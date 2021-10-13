Quarterback meldet Analyseergebnisse von Stichproben mit bis zu 1.220 Gramm Gold pro Tonne aus dem Projekt Twin

VANCOUVER, BC / 30. Januar 2026 / IRW-Press /Quarterback Resources Inc. (CSE: QB; Frankfurt: H89) (Quarterback oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den Ergebnissen seines Phase-I-Explorationsprogramms auf dem Goldprojekt Twin bekannt zu geben. Die Hauptziele des Programms bestanden darin, zusätzliche geochemische Gesteinsproben aus der mineralisierten Goldzone Takla-Rainbow zu entnehmen und weitere Protokollierungen und Probenahmen von historischen Bohrkernen im Konzessionsgebiet durchzuführen, um das Ausmaß der Goldmineralisierung weiter abzugrenzen.

Auf dem Goldprojekt Twin wurden bereits umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, darunter 109 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 21.878 Metern. Diese Arbeiten führten zur Entdeckung von mehr als 15 bekannten Mineralisierungszonen, die drei Arten repräsentieren, nämlich hochgradige Gold-Quarz-Gänge, Goldmineralisierung in Zusammenhang mit alkalischen Gesteinen und alkalische Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung.

Historische Bohrungen in einer dieser 15 mineralisierten Zonen, der Zone Takla-Rainbow, haben auf das Vorhandensein einer anomalen Goldmineralisierung hingewiesen, darunter Bohrloch TR13-88, das 22,52 Meter mit einem Gehalt von 2,26 ppm Gold, 2,15 ppm Silber und 0,19 % Kupfer von 68,00 bis 90,52 Metern durchteufte, sowie Bohrloch DDH-24, das die Zone 130 Meter nordwestlich überprüfte und 131,98 Meter mit einem Gehalt von 1,32 ppm Gold und 0,78 ppm Silber durchteufte. Das erstgenannte Bohrloch wurde aufgrund extremer winterlicher Wetterbedingungen abgebrochen, obwohl es sich bei 90,52 Metern noch in Mineralisierung befand.

Im Jahr 2024 hat Quarterback Resources drei historische Bohrungen in der Zone Takla-Rainbow neu protokolliert und Infill-Probenahmen bei diesen Bohrlöchern durchgeführt, um die alkalische Goldmineralisierung besser bewerten zu können. Weitere Infill-Probenahmen wurden im Jahr 2025 durchgeführt, deren Ergebnisse noch ausstehen.

Das kürzlich abgeschlossene Phase-I-Explorationsprogramm umfasste insgesamt zehn Stichproben aus der Zone Takla-Rainbow, um das Ausmaß der oberflächennahen Goldmineralisierung zu bewerten (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2). Die Analyseergebnisse dieser Proben sind:

Probe-Nr. Gold (g/t) Silber (g/t) Kupfer (ppm)

F484951 0,246 0,91 603

F484952 0,515 0,72 263

F484953 0,126 0,62 234

F484954 0,098 0,21 26,6

F484955 0,057 0,81 949

F484956 0,257 0,54 14

F484957 4,280 11,20 14.200

F484958 1,635 6,26 941

F484959 1.220,000 1.500,00 742

F484960 1,070 2,44 17

Das Highlight der Ergebnisse ist die Probe F484959, eine 2,39 Kilogramm schwere Probe, die 1.220 Gramm Gold pro Tonne und 1.500 Gramm Silber pro Tonne sowie 5,05 % Blei und stark anomale Mengen an Tellur (>500 ppm) und Wismut (278 ppm) enthielt. Die Probe war eine Stichprobe aus einem Findling oder einem möglichen verdeckten Ausbiss in der Nähe eines historischen Schürfgrabens, etwa 350 Meter südöstlich von Bohrloch TR13-88. Die Probe bestand aus verwittertem, mit Eisenoxid verfärbtem, weißem bis glasigem, drusenreichem brekziösem Quarzgangmaterial mit geringfügig sichtbarem Gold und bis zu 5 % Sulfiden (Pyrit, Bleiglanz). (siehe Abbildung 3).

Clive Brookes, ein Direktor von Quarterback, kommentierte: Wir sind natürlich sehr begeistert von diesen ersten Ergebnissen unseres Explorationsprogramms. In Verbindung mit den Analyseergebnissen aus früheren Probenahmen und Bohrungen in der Zone Takla-Rainbow deuten die kumulativen Ergebnisse auf das Potenzial einer Goldmineralisierung mit großen Tonnagen hin. Wir werden ein besseres Bild von diesem Potenzial erhalten, sobald wir die Ergebnisse der 177 historischen Bohrkernproben analysiert haben, die wir im Rahmen unseres Phase-I-Explorationsprogramms zur Analyse eingereicht haben.

Das Explorationsprogramm 2024/2025 von Quarterback hat außerdem erfolgreich neue Goldvorkommen in geochemischen Bodenanomalien und neue Mineralisierungstypen umrissen, starke historische Goldanalysen aus Bohrkernen bestätigt und neue Erkenntnisse über die Geologie und das Potenzial des Projekts geliefert. Das Programm führte auch zur Entdeckung weiterer Mineralisierungsbereiche sowie zu Erweiterungen früherer mineralisierter Bereiche.

Über das Goldprojekt Twin

Das Goldprojekt Twin befindet sich im produktiven Quesnel Trough in der Omineca Mining Division von British Columbia, etwa 250 Kilometer nordwestlich von Prince George, British Columbia. Das Projekt liegt in der Nähe zahlreicher vielversprechender Projekte, darunter:

– die Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte Kwanika/Stardust und die Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Lagerstätte von Northwest Copper Corp., die sich 500 Meter südlich der südlichen Grenze des Goldprojekts Twin befinden;

– die Kupfer-Gold-PGE-Lagerstätte Lorraine von Northwest Copper Corp., die sich 30 Kilometer nördlich des Goldprojekts Twin befindet;

– die Kupfer-Gold-Porphyr-Mine Mount Milligan von Centerra Gold Inc., die sich 100 Kilometer südöstlich des Goldprojekts Twin befindet; und

– das Kupfer-Gold-Projekt Chuchi von Pacific Ridge Exploration Ltd., das zwischen Mount Milligan und dem Goldprojekt Twin liegt.

Auf dem Goldprojekt Twin wurden umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, darunter 109 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 21.878 Metern. Diese Arbeiten führten zur Entdeckung von mehr als 15 Zonen mit bekannter Mineralisierung, die drei Mineralisierungstypen umfassen, nämlich hochgradige Gold-Quarz-Gänge, mit alkalischen Gesteinen in Zusammenhang stehende Goldmineralisierung und mit alkalischen Porphyrkörpern in Zusammenhang stehende Kupfer-Gold-Mineralisierung.

Haftungsausschluss

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Erörterung benachbarter oder ähnlicher Konzessionsgebiete nicht unbedingt auf die Mineralisierung oder das Potenzial des Goldprojekts Twin hinweist. Das Unternehmen hat keine Beteiligung an solchen benachbarten Konzessionsgebieten und auch kein Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass Stichproben naturgemäß selektiv sind und nicht repräsentativ für die Mineralisierung in einem Konzessionsgebiet sind. Diese Proben sind nicht unbedingt ein Hinweis auf den Gehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung auf dem Goldprojekt Twin. Die oben genannten Ergebnisse sind eher ein Hinweis auf das Vorhandensein einer Mineralisierung als ein Maß für das wirtschaftliche Potenzial.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Gesteinsproben wurden vor Ort versiegelt und zur Probenvorbereitung an ALS Labs in Kamloops (British Columbia) geliefert, wo sie analysiert wurden. ALS ist ein nach ISO 17025.2017 zertifiziertes Analyselabor.

Die Gesteinsproben wurden auf 2 mm zerkleinert und eine 250-Gramm-Teilprobe wurde pulverisiert, wobei 85 % der Probe eine Korngröße von unter 75 Mikrometern aufwiesen (PREP-31). Die Teilprobe wurde unter Verwendung einer Kombination von ALS Labs-Methoden analysiert, darunter Au-ICP21 für Gold (30-g-Brandprobe und anschließendes AAA-Verfahren) und ME-MS61 für Silber, Basismetalle und andere Spurenelemente (4-Säure-Aufschluss und Spurenanalyse mittels ICP-MS/ICP-AES). Proben, die mit der Methode ME-MS61 Gehalte von >100 ppm Silber oder >10.000 ppm Blei oder Kupfer ergaben, wurden mit der Methode ME-OG62 (Erzanalyse mittels 4-Säureaufschluss mit ICP-AES-Analyse) untersucht. Bei Silbergehalten von >1.500 ppm Ag nach ME-OG62 erfolgte die Analyse nach der Methode Ag-GRA21 (Brandprobe mit anschließendem Gravitationsverfahren, 30-g-Probeneinwaage). Die Probe F484959 wurde nach dem Metallicscreen-Protokoll vorbereitet und analysiert, das für Proben mit sichtbarem Gold geeignet ist (Vorbereitungsmethode SCR-21, PUL-32, Analysemethoden Au-SCR21, Au-GRA21, Au-AA25). Bei dieser Probe wurde 1 kg des vorbereiteten Gesteinspulvers auf 100 Mikrometer gesiebt. Die Grobfraktion wurde vollständig mittels Brandprobe und anschließendem Gravitationsverfahren (Au-GRA21) analysiert. Die Kleinfraktion wurde homogenisiert und zwei Teilproben wurden mittels Brandprobe und anschließendem AAA-Verfahren (Au-AA25) analysiert. Der Gesamtgoldgehalt der Probe wurde aus den Ergebnissen der Grob- und Kleinfraktionen berechnet.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen historischen Bohrergebnisse stellen Bohrabschnitte dar. Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um die wahre Mächtigkeit der angegebenen mineralisierten Abschnitte zu berechnen.

Qualifizierte Sachverständige

Diese Pressemitteilung wurde von Linda Caron, M.Sc., P.Eng., in ihrer Eigenschaft als qualifizierte Sachverständige des Unternehmens für das Goldprojekt Twin im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und genehmigt. Frau Caron steht gemäß Abschnitt 1.5 von NI 43-101 nicht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Quarterback Resources Inc.:

Quarterback Resources Inc. ist im Bereich der Identifizierung, des Erwerbs, der Exploration und der Erschließung von Mineralressourcenprojekten tätig.

Das Unternehmen besitzt die exklusive Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung, vorbehaltlich einer Net-Smelter-Returns-Royalty von 2 %, am Goldprojekt Twin, das 16 Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 11.110 Hektar in der Omineca Mining Division in British Columbia umfasst.

Abbildung 1:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82800/QB_013026_DEPRcom.001.png

Abbildung 2:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82800/QB_013026_DEPRcom.002.png

Abbildung 3:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82800/QB_013026_DEPRcom.003.jpeg

Stichprobe F484959 mit 1.220 Gramm Gold pro Tonne und 1.500 Gramm Silber pro Tonne

FÜR QUARTERBACK RESOURCES INC.

Jigang (Alex) He

President und Chief Executive Officer

E-Mail: info@quarterbackresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, voraussehen, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen zugrunde gelegt wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich: des Abschlusses der Optionsvereinbarung; zukünftiger Analyseergebnisse und des Abschlusses zusätzlicher Explorationsarbeiten im Goldprojekt Twin, einschließlich potenzieller Bohrungen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Quarterback Resources Inc.

Jigang He

503 – 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : wongchungyao@gmail.com

Pressekontakt:

Quarterback Resources Inc.

Jigang He

503 – 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : wongchungyao@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aurania gibt Darlehensvertrag bekannt LinkedIn neu gedacht: Nabenhauers Coaching für Ihren B2B-Triumph