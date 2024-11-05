AurMac wächst – neue Treffer, neue Ziele, starke Ressource!

Banyan Gold schärft die AurMac-Story im Yukon: große Ressource, neue hochgradige Powerline-Treffer, zusätzliche Projektflächen und ein laufendes Nitra-Bohrprogramm liefern frischen Newsflow.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Banyan Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Banyan Gold Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 29.06.2026, 5:41 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) hat im Juni mehrere Meldungen geliefert, die die Story rund um das Flaggschiffprojekt AurMac im Yukon klar stärken. Trotz kurzfristiger Schwankungen bleibt Gold auf historisch hohem Niveau und genau in diesem Umfeld rücken substanzstarke Explorer mit großer Ressource und laufendem Newsflow stärker in den Fokus.

Banyan verbindet eine bereits große Ressourcengrundlage mit neuer Bohraktivität, zusätzlicher Landposition und weiterer Explorationsfantasie. Das ist chancenreich.

Mehr Land, mehr Ziele: Banyan erweitert die strategische Yukon-Position

Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) meldete am 3. Juni 2026 die Vereinbarung zur Übernahme des Yukon-Portfolios…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Banyan Gold Corp., Pressemeldungen vom 3., 11., 15. und 17. Juni 2026 sowie vom 19. Mai 2026; SRC-Rohstoff-Reports; Commodity-TV; eigener Research und Interpretation. Unternehmensmeldungen: https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-announces-property-acquisition-from-generic-gold/ ; https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-completion-of-property-acquisition-from-generic-gold/ ; https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-commences-greenfields-diamond-drilling-at-nitra-project-yukon/ ; https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-intersects-5-58g-t-au-over-21-7-m-in-new-high-grade-gold-zone-at-the-powerline-deposit-aurmac-project-yukon-canada/ ; https://banyangold.com/news-releases/banyan-expands-indicated-and-inferred-mineral-resource-estimate-and-improves-grade-at-aurmac-deposit-yukon-canada/

Dieser Werbeartikel wurde am 26.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt bzw. überarbeitet.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis-, Aktienkurs- und Wechselkursvolatilität; Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Projektentwicklungs-, ESG-, Standort- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind bei Gold, Ressourcenausbau, Explorationserfolge, Projektfortschritt und Neubewertungspotenzial.

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Risiko & Sensitivität: Abweichungen bei Goldpreis, Wechselkursen, Finanzierungskonditionen, Bohrergebnissen, Ressourcenschätzungen, Genehmigungen, Kapital- und Betriebskosten oder Projektzeitplänen können die Einschätzung wesentlich verändern. Bei Explorations- und Entwicklungswerten sind erhebliche Kursschwankungen und ein Totalverlustrisiko möglich.

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III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine, insbesondere kein Market-Making und keine (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen.

IV. Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein.

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