Ausbildung bei SIP Scootershop mit Traumnote 1,0 abgeschlossen

Unsere Überfliegerin: Lea Leis mit Ehrenurkunde ausgezeichnet

Wir sind wirklich stolz darauf, dass eine unserer Azubinen in diesem Jahr Außergewöhnliches geleistet hat. Die 21-jährige Lea Leis hat am 07. Mai 2021 die Schule zur Groß- und Außenhandelskauffrau mit der Traumnote 1,0 an der „Städtischen Berufsschule für Lagerlogistik, Groß- und Außenhandel“ in München abgeschlossen. Gemeinsam mit zwei Mitschülern bekam sie nicht nur das Zeugnis, sondern auch eine Ehrenurkunde von Schulleiterin Anne-Katrin Kersten überreicht. Ihre Gesamtnote wird auf dem IHK-Zertifikat mit 1,9 angegeben. Mit 87 von möglichen 100 Punkten qualifiziert sich Lea außerdem für das „Weiterbildungsstipendium“ der IHK, für das sie sich umgehend beworben hat.

„Ich habe SIP Scootershop bewusst als Ausbilder gewählt, denn ich wollte mit internationalen Kunden arbeiten“, erzählt Lea, die mit Englisch, Italienisch, Französisch und Russisch vier Fremdsprachen beherrscht. Seit 23. Juni arbeitet sie nun festangestellt bei uns im Einkauf und fühlt sich dort besonders wohl: „Das ist genau die Stelle, die ich mir gewünscht habe und ich möchte mich bei meinem Ausbilder Sebastian bedanken, der mich perfekt darauf vorbereitet hat.“

Lea ist nun aber nicht nur eine hochqualifizierte Mitarbeiterin, sondern auch leidenschaftliche Vespa-Fahrerin: In ihrer Freizeit düst sie gerne mit einer Vespa PK50 XL durch ihre Heimatstadt Landsberg am Lech. Und wenn ihr nicht gerade der Fahrtwind durch die blonden Haare weht, kocht sie gerne oder widmet sich ihren musikalischen Hobbies.

Wir gratulieren Lea sehr herzlich und freuen uns auf viele gemeinsame Jahre bei SIP Scootershop!

Interessiert an einer Ausbildung bei SIP Scootershop? Wir bilden in vielen Ausbildungsberufen aus, weitere Informationen finden sich hier oder schreib uns einfach an!

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Motorroller Zubehör, Tuning und Ersatzteile weltweit. Wir bieten Teile für praktisch alle Fahrzeugmodelle der wichtigen Hersteller an, z.B. PIAGGIO, VESPA, LAMBRETTA, APRILA, YAMAHA, BMW, MBK, HONDA, PEUGEOT und weitere. SIP Scootershop vertrauen über 300.000 Kunden aus mehr als 50 Ländern, das Unternehmen hat 45.000 verschiedene Teile lagernd und versendet mehr als 1.000 Pakete täglich in Spitzenzeiten. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit mehr als 100 Mitarbeitern.



