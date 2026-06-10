Ausbildungsabbrüche verhindern: Pilotprojekt Ausbildungsanker wird ausgeweitet

Nach einer erfolgreichen Pilotrunde bieten wir unsere kostenlose Web-Schulungsreihe für Ausbildende und Berufsschullehrer:innen auch in Schleswig-Holstein an. Inhaltl. Fokus ist psychische Gesundheit.

Hamburg, 10. Juni 2026 – Über 450.000 Jugendliche und junge Erwachsene werden ab August 2026 mit dem Beginn einer Ausbildung ihre ersten Schritte ins Berufsleben machen und so die Basis für ihre berufliche Zukunft legen. Leider brechen erfahrungsgemäß rund ein Drittel ihre Ausbildung ab – die meisten in den ersten drei Monaten der Ausbildung. In vielen Fällen könnte der Abbruch verhindert werden, denn nicht selten spielen psychische Belastungen eine Rolle, die nicht richtig verstanden und aufgefangen werden.

Hier setzt das Pilotprojekt Ausbildungsanker der Stiftung „Achtung!Kinderseele“ an. Es gibt Menschen aus dem beruflichen Umfeld von Auszubildenden Wissen und Werkzeug an die Hand: für mehr Wissen und mehr Verständnis für seelische Belastungen und Probleme, für den Aufbau von Vertrauen, für zielführende Kommunikation. Nach einer ersten Pilotrunde mit ermutigenden Ergebnissen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird das Projekt ab September auf Schleswig-Holstein ausgedehnt. Im Rahmen von kostenlosen Websemina-ren schulen Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie nach Anmeldung Ausbilder:innen, ehrenamtliche Ausbildungsbegleiter:innen, Mitarbeiter:innen in Personalabteilungen, Handwerker:innen in Meisterkursen, Berufsschullehrer:innen und Schulsozialarbeiter:innen.

An der ersten Pilotrunde mit je vier Schulungsterminen nahmen 48 Teilnehmer:innen aus 34 verschiedenen Institutionen wie Familienbetrieben, mittelständischen Unternehmen, Großkonzernen, Berufsschulen und regionalen beruflichen Bildungszentren teil, die zusammen für ca. 900 Auszubildende verantwortlich waren. Die Projekt-Evaluation zeigt, dass die Teilnehmer:innen deutlich sensibilisiert und mit neuen Kenntnissen aus dem Ausbildungsanker-Projekt hervorgehen: 80 % geben an, dass sie sich besser vorbereitet fühlen, Auszubildende anzusprechen, wenn sie den Eindruck haben, dass diese psychisch belastet sind. Über 80 % geben an, nun zu wissen, wie sie selbst Auszubildende im Ausbildungsalltag unterstützen können, um arbeitsbedingten psychischen Belastungen entgegenzuwirken. Auf Basis dieser guten Ergebnisse wird das Projekt nun auch für Teilnehmer:innen aus Schleswig-Holstein geöffnet. Sarah Kaiser, Leiterin der Stiftung „Achtung!Kinderseele“: „Die große Nachfrage und die positiven Evaluations-Ergebnisse bestärken uns in dem Vorhaben, Ausbildungsanker jetzt nach Abschluss der Pilotphase sukzessive bundesweit auszurollen“.

Die Schulungsreihe besteht aus vier Online-Schulungsterminen in einer festen Gruppe mit maximal 40 Teilnehmer:innen aus jedem Projekt-Bundesland. Vermittelt wird Wissen zur psychischen Gesundheit und zu häufigen Krankheitsbildern von Auszubildenden, zu den Folgen von Substanzmissbrauch und zur sensiblen Kommunikation und Beziehungsgestal-tung. Ziel des Projekts: ein leichterer Start in die Ausbildung – zum Wohle der Betriebe, die im besten Falle einen vielversprechenden Auszubildenden nicht unnötig verlieren, und der jungen Menschen, die einen Abbruch oft als Niederlage empfinden und Gefahr laufen, in ein prekäres Arbeitsleben ohne abgeschlossene Ausbildung abzugleiten.

Die neuen Online-Schulungsrunden für alle Teilnehmer:innen starten im September 2026. Drei weitere Termine folgen bis Anfang Dezember 2026. Anmeldungen können bis zum 15. August 2026 per E-Mail an anmeldung@achtung-kinderseele.org erfolgen. Die Plätze sind begrenzt.

Ausbildungsanker wird unterstützt von der Grohe Treuhandstiftung. Fachlicher Projektpate ist Prof. Dr. med. habil. Frank Häßler.

Weitere Informationen: https://www.achtung-kinderseele.org/ausbildungsanker

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stiftung Achtung!Kinderseele

Frau Anne Reis

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email : info@achtung-kinderseele.org

Als Stiftung zur Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen agieren wir in enger Zusammenarbeit mit ehrenamtlich engagierten Fachärzt:innen für Kinder- und Jugend-psychiatrie und -psychotherapie. Wir entwickeln und implementieren Präventionsprogramme, um Kinder, Jugendliche und ihr jeweiliges Lebensumfeld für das Thema seelische Gesundheit zu sensibilisieren. Wir klären auf, informieren und setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit psychischem Unterstützungsbedarf frühzeitig Hilfe bekommen. Die Stiftung „Achtung!Kinderseele“ wurde 2009 von den Fachverbänden für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie DGKJP, BAG und BKJPP gegründet. Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir dafür, dass seelische Krankheiten kein Tabuthema mehr sind. Unsere Programmarbeit finanzieren wir komplett aus Spenden und Fördergeldern. www.achtung-kinderseele.org



Pressekontakt:

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