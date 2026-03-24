Hockey-Nationalspieler Joshua Onyekwue Nnaji engagiert sich für die Stiftung „Achtung!Kinderseele“

U21-Weltmeister übernimmt Botschafter-Rolle zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Hamburg, 24. März 2026 – Er gehört zu den besten Hockey-Torhütern in Deutschland und hat bereits einen Weltmeistertitel: Joshua Onyekwue Nnaji ist Spitzensportler. Und er spricht in Interviews und Podcasts offen über seine depressiven Episoden, die schon in der Jugend begannen und die er mittlerweile dank therapeutischer Unterstützung im Griff hat. Nun hat der 23-jährige Bundesliga-Spieler des Hamburger Polo Club e.V. beschlossen, sich aktiv für die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. „In einer psychischen Krise braucht man Menschen, die hinschauen und die einen an die Hand nehmen können“, sagt er in einem Instagram-Post zu seiner ehrenamtlichen neuen Rolle. „Deshalb engagiere ich mich als Botschafter für die Stiftung „Achtung!Kinderseele“.

Die bundesweit agierende Stiftung mit Sitz in Hamburg wurde 2009 von den drei Fachverbänden für Kinder- und Jugendpsychiatrie gemeinsam gegründet und hat sich der Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Prävention und Früherkennung verschrieben. Sie wendet sich in ihrem Kita-Patenprogramm an das Umfeld von Kita-Kindern und im Programm „Meister von Morgen“ vor allem an das Umfeld von Auszubildenden mit dem Ziel, dass Erzieher:innen und Ausbilder:innen präventiv handeln und auftretende psychische Probleme richtig einordnen können.

Stiftungsleiterin Sarah Kaiser freut sich sehr über das Engagement des jungen Hockey-Profis: „Joshua hat unseren Ansatz aus seiner eigenen Erfahrung heraus sofort verstanden. Er sieht genauso wie wir, wie wichtig es für belastete Kinder und Jugendliche ist, in ihrem Umfeld auf Menschen zu treffen, die über die Erscheinungsformen seelischer Probleme informiert sind und passende Hilfswege kennen.“ Seinen ersten konkreten Einsatz als Botschafter soll der Spitzen-Sportler im Rahmen eines neuen Formats der Stiftung bekommen: Ab Mai will sie unter dem Arbeitstitel „Digital Talks“ einen moderierten Austausch zur psychischen Gesundheit im Ausbildungskontext anbieten und dafür in einer Veranstaltungsreihe Auszubildende, Influencer:innen, Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Vertreter:innen von Hilfs-Institutionen digital zusammenbringen. „Wir sind überzeugt, dass Joshuas offener Umgang mit seinen psychischen Problemen uns in diesem Kontext sehr helfen wird“, so Kaiser.

Instagram-Post:

https://www.instagram.com/joshuawilliam.on

https://www.instagram.com/morgen_meistern

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stiftung Achtung!Kinderseele

Frau Anne Reis

Poststraße 51

20354 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040/3208830-26

web ..: https://www.achtung-kinderseele.org

email : a.reis@achtung-kinderseele.org

Stiftung „Achtung!Kinderseele“

Als Stiftung zur Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen agieren wir in enger Zusammenarbeit mit ehrenamtlich engagierten Fachärzt:innen für Kinder- und Jugend-psychiatrie und -psychotherapie. Wir entwickeln und implementieren Präventionsprogramme, um Kinder, Jugendliche und ihr jeweiliges Lebensumfeld für das Thema seelische Gesundheit zu sensibilisieren. Wir klären auf, informieren und setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit psychischem Unterstützungsbedarf frühzeitig Hilfe bekommen. Die Stiftung wurde 2009 von den Fachverbänden für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie DGKJP, BAG und BKJPP gegründet. Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir dafür, dass seelische Krankheiten kein Tabuthema mehr sind. Unsere Programmarbeit finanzieren wir komplett aus Spenden und Fördergeldern. www.achtung-kinderseele.org

Pressekontakt:

Stiftung Achtung!Kinderseele

Frau Anne Reis

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