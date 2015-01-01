Jobabsagen sind kein Fail – wie introvertierte Jobsucher*innen trotzdem gewinnen

Absagen im Bewerbungsprozess treffen besonders Introvertierte hart. Jobcoach Jessica Wahl zeigt, wie Vorbereitung, Feedback und mentale Strategien Rückschläge in Chancen verwandeln.

„Schon wieder eine Absage. Und das nach der 32. Bewerbung.“ Für viele Jobsuchende ist das kein Einzelfall – besonders für introvertierte Menschen kann jede Ablehnung wie ein persönlicher Rückschlag wirken. Doch Absagen sind kein Urteil über die eigene Person, betont Jessica Wahl, erfahrene Job- und Bewerbungscoachin:

„Absagen sind ein Signal, den Bewerbungsprozess bewusster zu steuern. Sie zeigen dir, wo noch Luft nach oben ist – und geben dir die Chance, dich gezielt zu verbessern.“

Wahl rät Bewerber*innen, ihre Bewerbungen strategisch vorzubereiten, statt wahllos Masse zu verschicken. Ihre drei zentralen Tipps:

Analyse statt Blindflug: Jede Stellenausschreibung genau prüfen, Anforderungen herausarbeiten und prüfen, wie die eigenen Fähigkeiten passen.

Individualisierung: Anschreiben und Lebenslauf für jede Bewerbung anpassen – Standardvorlagen reichen nicht.

Interview-Training: Antworten auf mögliche Fragen vorher durchdenken und üben, um sicher aufzutreten.

Für Julia Neumann, IT-Projektmanagerin aus München, waren Absagen anfangs schwer zu verkraften:

„Über 70 Bewerbungen, nur drei Einladungen. Gerade als introvertierte Person ist das hart. Aber ich habe gelernt, jede Absage als Chance zu sehen, meinen Ansatz zu verbessern.“

Auch psychologisch ist die Belastung real. Dr. Lukas Meier, Psychologe für berufliche Neuorientierung, erklärt:

„Ablehnungen aktivieren die gleichen Gehirnregionen wie körperlicher Schmerz. Wer jedoch lernt, seine Emotionen bewusst zu regulieren, kann motiviert bleiben. Achtsamkeit, mentales Reframing und Selbstfürsorge sind hier extrem hilfreich.“

Aus Sicht der Personalverantwortlichen ist oft nicht die Qualifikation das Problem, sondern die Darstellung. Dr. Sven Richter, Personaler aus Hamburg, sagt:

„Viele Bewerbungen scheitern nicht an fehlenden Fähigkeiten, sondern daran, dass Bewerber*innen ihre Stärken und ihr Denken nicht klar kommunizieren. Wer sein Profil schärft, fällt positiv auf.“

Daten untermauern die Praxis: Laut Stepstone-Studie 2025 bewerten 80 % der Recruiter eingehende Bewerbungen als mittelmäßig oder schlecht, weil relevante Fähigkeiten oder Erfahrung nicht klar sichtbar sind. 60 % der Absagenerfolgen genau aus diesem Grund – nicht wegen mangelnder Kompetenz.

Jessica Wahl motiviert abschließend:

„Nicht die Absagen definieren dich – sondern wie du daraus lernst. Wer strukturiert vorbereitet, seine Stärken kennt und Feedback nutzt, steigert seine Chancen enorm. Jeder Rückschlag kann zum Sprungbrett werden.“

Fazit: Absagen gehören zur Jobsuche dazu, vor allem in einem kompetitiven Markt. Doch wer sich vorbereitet, reflektiert, Feedback einholt und kleine Erfolge feiert, kann die eigene Motivation hochhalten – auch als introvertierte_r Bewerber_in – und damit im nächsten Jobinterview überzeugen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Institut für Personal Performance Coaching

Frau Jessica Wahl

Taborstr. 17

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Deutschland

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email : Info@wahluniversum.de

Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.

Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Diplom-Schauspieler und Senior Performance Coach, sind international als führende Experten für Performance- und Karriere-Coaching bekannt.

Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.bewerbungstraining-berlin.com

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