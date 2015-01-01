Ich habe Hochzeitsreden immer gehasst – bis ich meine romantische Seite entdeckte…

Vom Manager zum Romantiker: Wie Hochzeitsreden mir halfen, meine Angst zu überwinden, über meine Gefühle zu sprechen, und wie ich meine Vorurteile gegen Kitsch ablegte.

Routine trifft Ausnahme…

Ich bin Führungskraft, halte täglich Vorträge vor Teams, präsentiere und leite Meetings – alles Routine, Kontrolle und Sicherheit. Ich dachte, ich könnte alles sprechen.

Und dann das: meine eigene Hochzeitsrede.

Vor Freunden, vor Familie, für _sie_. Ich habe Hochzeitsreden immer belächelt, kitschig, fremdschämig, diese pathetischen Liebeserklärungen. Und jetzt? Ich bin unendlich verliebt. Total überwältigt. Und plötzlich stolpern die Worte schon im Kopf. Mein Herz rast, meine Hände zittern. Ich will ihr alles sagen: meine Liebe, meine Bewunderung, mein Leben mit ihr. Vor der ganzen Welt als Zeuge. Aber ich weiß nicht, wie.

Hilfe, bevor ich scheitere

Ich buche Jessica Wahl, Sprech- und Rhetorik-Coach. Wir treffen uns in Ihrem Kirchenschiff in ihrem Institut in Berlin. Es ist hoch, luftig und lichtdurchflutet. Jede Silbe hallt und jede Pause trägt. Ich spüre sofort: Dieser Raum zwingt mich, mich selbst zu hören – jede Unsicherheit, jedes Zittern, jede Nuance meiner Stimme. Das Echo wird Prüfstand und Spiegel zugleich. Kein trockener Seminarraum, kein Büro und kein Konferenzraum könnten mir diese Konfrontation mit mir selbst bieten. Und dieses Entwicklungspotenzial meiner eigenen Rede.

Technik trifft Gefühl – Worte formen, Liebe transportieren

Jessica zeigt mir, wie aus meinen Gefühlen eine Rede wird. Struktur, Rhythmus und Modulation – alles bewusst gesteuert. Pausen, die wirken, nicht nur schweigen. Betonung, die Worte trägt. Blickkontakt, der verbindet, Gestik, die nicht nur zeigt, sondern fühlt. Wir gliedern die Rede in Abschnitte: Einstieg, Höhepunkte, Schluss, und feilen an jedem Übergang. Ich trainiere meine Stimme, kontrolliere meine Atmung, variiere das Tempo und setze Worte bewusst ein, um Spannung zu erzeugen. Ich lerne, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern meine Liebe hörbar und durch meine Worte fühlbar zu machen. Und dass es dafür Formeln gibt. Jede Wiederholung macht die Worte tragfähiger und jede Übung beruhigt mein Herz ein Stück mehr.

Angst vor Bewertung – wissenschaftlich erklärt

Die Wissenschaft bestätigt, was ich spüre: Laut einer im „Journal of Anxiety and Stress Management“ veröffentlichten Studie reduziert wiederholtes, laut gesprochenes Üben Lampenfieber um bis zu 60 %. Dr. Johannes Becker, Psychologe, ordnet die Mechanismen dahinter ein: „Soziale Redeangst entsteht aus der Sorge, von anderen negativ bewertet zu werden. In solchen Momenten tritt häufig Scham auf, besonders, wenn es um persönliche Gefühle wie Liebe geht. Wer sich vorbereitet und die Rede übt, kann die Angst mindern, ohne die Authentizität zu verlieren.“

Vorbereitet, aber nervös

Beim nächsten Coachingtermin betrete ich erneut das Kirchenschiff. Die Aufregung ist da, doch die Worte fließen immer leichter. Ich spüre, wie mich meine Liebe durch die Rede trägt, wie jede Betonung, jede Pause und jeder Blick Kontakt schafft. Ich brauche noch ein paar Termine, bis alles sitzt. Aber dann bin ich bereit. Bereit, meiner großen Liebe vor Zeugen alles zu sagen, was mein Herz erfüllt.

Nicht perfekt. Wackelig. Vielleicht kitschig. Aber dann kann ich ihr endlich sagen, was ich fühle: laut, ungeschützt und echt, vor Zeugen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Institut für Personal Performance Coaching

Frau Jessica Wahl

Taborstr. 17

10997 Berlin

Deutschland

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web ..: https://www.sprechcoaching-berlin.de

email : Info@wahluniversum.de

Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.

Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Diplom-Schauspieler und Senior Performance Coach, sind international als führende Experten für Performance- und Karriere-Coaching bekannt.

Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.sprechcoaching-berlin.de

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