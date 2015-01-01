Neues Designer Motel glockna entsteht in Fusch an der Großglocknerstraße

Nur noch wenige Monate und nicht mehr nur der Tauernkönig zieht die Blicke auf sich – zu Füßen seiner Flanken richtet sich das Augenmerk auf das architektonisch herausragende Designer Motel glockna.

Das neue Hotel-Highlight in Fusch ist eine Hommage an den Großglockner und kombiniert markantes Design mit einem wegweisenden Gesamtkonzept – eingebettet in die Naturlandschaft des Naturpark Hohe Tauern. Das glockna verbindet auf charismatische Weise die fünf Säulen Design, Mobilität, Natur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Innovative Hotelwelt trifft auf Bergdorf-Charakter, eingerahmt von einem Infinity-Pool, der seinem Namen alle Ehre macht. Wie bei dem namensgebenden Bergmassiv krönt on top ein Ensemble aus hoch aufragenden BergHäusern die oberste Etage – auf Augenhöhe genießen Gäste in ein- und zweistöckigen Suiten und Lofts den Panoramablick in die Großglocknerwelt. Die Basis des Designer Motel glockna bilden weitläufige Etagen mit hochwertigen Suiten. Doch warum nennt sich das neue glockna eigentlich „Motel“ und nicht „Hotel“?

Motel-Konzept verbindet Mobilität mit Naturerlebnis

„Weil wir in unserem neuen glockna Mobilität und Hotelwelt, Achtsamkeit mit Adrenalin in einem authentischen Mix miteinander in Einklang bringen“, sagt Helmut Wimreiter, Eigentümer und Betreiber. „Wir liegen zu Fuße der legendären Serpentinen, die seit Generationen Biker, Cabrio-Fans und Sportwagenliebhaber magisch anziehen. Doch nur wenige Schritte abseits des Asphalts tauchen Ruhesuchende in eine einzigartige Naturlandschaft ein – diese beiden Welten fügen wir in unserem neuen Designer Motel glockna nahtlos zusammen.“ So finden sich unter den kubistischen Spitzgiebeln des neuen Designer Motel glockna zukünftig nicht nur eine Wohlfühlwelt für entspannte Spa-Momente, sondern auch eine Event Garage als aufregender Anziehungspunkt für Automobil- und Motorrad-Fans – natürlich mit einer Ausstellung ganz besonderer Bikes und Cars. Daneben laden private Gärten und Terrassen zum Abschalten ein, Leseecken, Lounges und ruhige Plätze im gesamten Haus formen eine vielseitige Landschaft für Konzentration wie Kommunikation gleichermaßen. Genauso prägend wie unaufdringlich begleiten sanfte Rituale zukünftige Gäste vom ersten Kaffee bis zum letzten Sundowner.

Hausgemachte Kulinarik von Holzofen bis Private Chef

Mit den Wünschen und Anforderungen kulinarischer Art kennen sich Nicole Köhlbichler und Helmut Wimreiter bestens aus: Seit vielen Jahren betreiben sie mit „Event Cars“ einen Event & Catering Service, der hochrangige Veranstaltungen wie die von Red Bull oder das FAT Ice Race in Zell am See mit Kulinarik-Highlights versorgt. Zu geschmackvollen Höhenflügen lädt die Gastgeberfamilie im Bistro & Restaurant „Die Fliegerei“ am Flugplatz Zell am See. Unter dem Motto „Einfach. Guad. Ehrlich.“ bietet das vielschichtige Gesamtkonzept des neuen glockna neben hausgemachten Specials wie Brot aus dem eigenen Holzbackofen ebenso Food Boxen zum Selberkochen in den BergHäusern, täglich wechselnde Menüs im glockna Restaurant und auf Wunsch einen exklusiven Private Chef für das Urlaubs-BergHaus. Kulinarisch in den Tag starten Gäste mit regionalen Produkten und hausgemachten Highlights in charmanten Frühstückskörben.

Die Eröffnung des Designer Motel glockna ist geplant für Ende 2026. Das Haus verfügt über insgesamt 100 Betten, verteilt auf 13 einstöckige Suiten, zwei doppelstöckige Lofts, eine Rooftop-Suite, fünf BergHäuser für 4 und 6 Personen – hinzu kommen 14 Personalunterkünfte für die voraussichtlich rund 20 Mitarbeitenden sowie eine Tiefgarage mit 25 Gäste-Stellplätzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

glockna

Frau Sabine Dächert

Zeller Fusch 73

5672 Fusch an der Großglocknerstraße

Österreich

fon ..: +43 (0) 676 4438194

web ..: https://max-pr.eu/glockna/

email : info@glockna.com

glockna – the mountain. the road. the place.

Das neue Designer Motel glockna in Fusch am Großglockner vereint Hotelwelt und traditionellen Bergdorf-Charme in einem charismatischen Architektur-Konzept. BergHäuser auf höchster Ebene und vorgelagerter Infinity-Pool bilden ein aufregendes Ensemble zusammen mit tieferliegenden Suiten und Lofts. Eine natürliche Fassadenbegrünung und weitläufige Wiesenflächen betten das wegweisend an der Großglocknerstraße gelegene glockna harmonisch in die Natur des Nationalparks Hohe Tauern ein. Zu Füßen des Bergmassivs schafft die Eigentümer- und Betreiberfamilie Wimreiter einen Ort, der Bodenständigkeit, Adrenalin und Freiheit miteinander in Einklang bringt. Dies zeigt sich etwa im terrassenförmigen Aufbau der BergHaus-Formation, der an die Serpentinen der weltberühmten Route erinnert, sowie in den kantigen Formen der Dächer als Hommage an die alpinen Gipfel. Mit seinem innovativen Konzept aus Design, Mobilität, Natur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzt das Designer Motel glockna ein Zeichen für die Zukunft des Alpentourismus. Die Eröffnung ist für den Winter 2026 geplant.

Pressekontakt:

max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 5

82319 Starnberg

fon ..: +49 (0) 179-7696650

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

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