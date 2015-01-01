  • Neues Designer Motel glockna entsteht in Fusch an der Großglocknerstraße

    Nur noch wenige Monate und nicht mehr nur der Tauernkönig zieht die Blicke auf sich – zu Füßen seiner Flanken richtet sich das Augenmerk auf das architektonisch herausragende Designer Motel glockna.

    BildDas neue Hotel-Highlight in Fusch ist eine Hommage an den Großglockner und kombiniert markantes Design mit einem wegweisenden Gesamtkonzept – eingebettet in die Naturlandschaft des Naturpark Hohe Tauern. Das glockna verbindet auf charismatische Weise die fünf Säulen Design, Mobilität, Natur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Innovative Hotelwelt trifft auf Bergdorf-Charakter, eingerahmt von einem Infinity-Pool, der seinem Namen alle Ehre macht. Wie bei dem namensgebenden Bergmassiv krönt on top ein Ensemble aus hoch aufragenden BergHäusern die oberste Etage – auf Augenhöhe genießen Gäste in ein- und zweistöckigen Suiten und Lofts den Panoramablick in die Großglocknerwelt. Die Basis des Designer Motel glockna bilden weitläufige Etagen mit hochwertigen Suiten. Doch warum nennt sich das neue glockna eigentlich „Motel“ und nicht „Hotel“?

    Motel-Konzept verbindet Mobilität mit Naturerlebnis

    „Weil wir in unserem neuen glockna Mobilität und Hotelwelt, Achtsamkeit mit Adrenalin in einem authentischen Mix miteinander in Einklang bringen“, sagt Helmut Wimreiter, Eigentümer und Betreiber. „Wir liegen zu Fuße der legendären Serpentinen, die seit Generationen Biker, Cabrio-Fans und Sportwagenliebhaber magisch anziehen. Doch nur wenige Schritte abseits des Asphalts tauchen Ruhesuchende in eine einzigartige Naturlandschaft ein – diese beiden Welten fügen wir in unserem neuen Designer Motel glockna nahtlos zusammen.“ So finden sich unter den kubistischen Spitzgiebeln des neuen Designer Motel glockna zukünftig nicht nur eine Wohlfühlwelt für entspannte Spa-Momente, sondern auch eine Event Garage als aufregender Anziehungspunkt für Automobil- und Motorrad-Fans – natürlich mit einer Ausstellung ganz besonderer Bikes und Cars. Daneben laden private Gärten und Terrassen zum Abschalten ein, Leseecken, Lounges und ruhige Plätze im gesamten Haus formen eine vielseitige Landschaft für Konzentration wie Kommunikation gleichermaßen. Genauso prägend wie unaufdringlich begleiten sanfte Rituale zukünftige Gäste vom ersten Kaffee bis zum letzten Sundowner.

    Hausgemachte Kulinarik von Holzofen bis Private Chef

    Mit den Wünschen und Anforderungen kulinarischer Art kennen sich Nicole Köhlbichler und Helmut Wimreiter bestens aus: Seit vielen Jahren betreiben sie mit „Event Cars“ einen Event & Catering Service, der hochrangige Veranstaltungen wie die von Red Bull oder das FAT Ice Race in Zell am See mit Kulinarik-Highlights versorgt. Zu geschmackvollen Höhenflügen lädt die Gastgeberfamilie im Bistro & Restaurant „Die Fliegerei“ am Flugplatz Zell am See. Unter dem Motto „Einfach. Guad. Ehrlich.“ bietet das vielschichtige Gesamtkonzept des neuen glockna neben hausgemachten Specials wie Brot aus dem eigenen Holzbackofen ebenso Food Boxen zum Selberkochen in den BergHäusern, täglich wechselnde Menüs im glockna Restaurant und auf Wunsch einen exklusiven Private Chef für das Urlaubs-BergHaus. Kulinarisch in den Tag starten Gäste mit regionalen Produkten und hausgemachten Highlights in charmanten Frühstückskörben.

    Die Eröffnung des Designer Motel glockna ist geplant für Ende 2026. Das Haus verfügt über insgesamt 100 Betten, verteilt auf 13 einstöckige Suiten, zwei doppelstöckige Lofts, eine Rooftop-Suite, fünf BergHäuser für 4 und 6 Personen – hinzu kommen 14 Personalunterkünfte für die voraussichtlich rund 20 Mitarbeitenden sowie eine Tiefgarage mit 25 Gäste-Stellplätzen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    glockna
    Frau Sabine Dächert
    Zeller Fusch 73
    5672 Fusch an der Großglocknerstraße
    Österreich

    fon ..: +43 (0) 676 4438194
    web ..: https://max-pr.eu/glockna/
    email : info@glockna.com

    glockna – the mountain. the road. the place.
    Das neue Designer Motel glockna in Fusch am Großglockner vereint Hotelwelt und traditionellen Bergdorf-Charme in einem charismatischen Architektur-Konzept. BergHäuser auf höchster Ebene und vorgelagerter Infinity-Pool bilden ein aufregendes Ensemble zusammen mit tieferliegenden Suiten und Lofts. Eine natürliche Fassadenbegrünung und weitläufige Wiesenflächen betten das wegweisend an der Großglocknerstraße gelegene glockna harmonisch in die Natur des Nationalparks Hohe Tauern ein. Zu Füßen des Bergmassivs schafft die Eigentümer- und Betreiberfamilie Wimreiter einen Ort, der Bodenständigkeit, Adrenalin und Freiheit miteinander in Einklang bringt. Dies zeigt sich etwa im terrassenförmigen Aufbau der BergHaus-Formation, der an die Serpentinen der weltberühmten Route erinnert, sowie in den kantigen Formen der Dächer als Hommage an die alpinen Gipfel. Mit seinem innovativen Konzept aus Design, Mobilität, Natur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzt das Designer Motel glockna ein Zeichen für die Zukunft des Alpentourismus. Die Eröffnung ist für den Winter 2026 geplant.

    Pressekontakt:

    max.pr
    Frau Sabine Dächert
    Leutstettener Straße 5
    82319 Starnberg

    fon ..: +49 (0) 179-7696650
    web ..: https://max-pr.eu/
    email : daechert@max-pr.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Motel Falcon rockt den Markt mit einer ungewöhnlichen Kapitalanlage
      Die innerstädtischen Hotels waren bislang belegt von Geschäftsreisenden unter der Woche und am Wochenende von finanziell gut gestellten Familien in der Erwartung eines erholsamen Kurzurlaubes....

    2. Motel Falcon – Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit für Kleinanleger
      Immer in der näheren Umgebung von deutschen Großbetrieben und inmitten reizvoller Landschaft und kulturellen Highlights werden Motels gebaut in einer Größe von 80 bis 120 Zimmern mit 2 oder 3...

    3. Budgethotels unter die Lupe genommen: Motel One siegt im Vergleichstest
      Durch den Hoteltester und Bettenexperten Jens Rosenbaum wurden erstmals die vier Budgethotelmarken Premier Inn, Prize by Radisson, Motel One und Me and All direkt miteinander verglichen....

    4. Consolidated Uranium kündigt geplante Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. an, wodurch ein neues reines Uranunternehmen in den USA entsteht
      – Die konsolidierte Uran-Tochtergesellschaft Premier American Uranium schließt Verträge zum Erwerb eines Portfolios von Projekten in bedeutenden Urangebieten in den USA zum Zeitpunkt der erwarteten Wiederbelebung der einheimischen Uranproduktion ab...

    5. PathWave Memory Designer verkürzt Entwicklungszyklen
      Keysight (NYSE: KEYS) hat den PathWave Memory Designer angekündigt, eine neue DDR-Speichersimulationsfunktion, die Teil des PathWave Advanced Design System (ADS) 2019 ist....

    6. Public Viewing zum EM-Finale in den Designer Outlets Wolfsburg
      Live-Übertragung rundet Street Music Festival in den Designer Outlets Wolfsburg ab...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.