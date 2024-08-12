Eigenleistung mit Gewährleistung: Wie ViaThermo Bauherren aktiv in Haustechnikprojekte einbindet

ViaThermo macht Haustechnikprojekte leistbarer: Bauherren übernehmen auf Wunsch Eigenleistungen, während Planung, Abnahme und Gewährleistung sicher beim Fachbetrieb bleiben.

Bau- und Sanierungsprojekte in der Haustechnik sind häufig komplex: viele Gewerke, viele Schnittstellen und für Bauherren oft schwer nachvollziehbare Kosten. Das Wiener Haustechnikunternehmen ViaThermo setzt daher auf ein Modell, das Eigenleistung ermöglicht und Projekte dadurch deutlich erschwinglicher macht. Gleichzeitig bleiben Koordination, Inbetriebnahme und Abnahme klar beim Fachbetrieb – für mehr Transparenz, Planbarkeit und maximale Sicherheit bei voller Gewährleistung.

Haustechnik aus einer Hand: Heizung, Sanitär, Bad und Elektro

ViaThermo vereint die Bereiche Heizung, Elektro, Sanitär und Bad unter einem Dach und strukturiert Projekte so, dass Kundinnen und Kunden auf Wunsch Arbeitsschritte in Eigenleistung übernehmen können. Alle Projektphasen werden dafür transparent in einzelne Schritte und Kostenpositionen aufgeschlüsselt. Bauherren können so nachvollziehen, an welchen Stellen Eigenleistung möglich ist und wie sich dadurch das verfügbare Budget optimieren lässt.

So funktioniert das Eigenleistungsmodell

* Fachgerechte Planung: Jedes Projekt wird durch einen Meister professional geplant mit einer detaillierten Aufschlüsselung von Arbeitsschritten.

* Gezielte Arbeitsteilung: Kunden übernehmen zeitintensive Vorarbeiten; ViaThermo verantwortet alle komplexen Arbeitsschritte wie die hydraulische Einbindung und Steuerungstechnik.

* Meisterbegleitung: Umfassende Einweisung sowie Bereitstellung von Material und Profi-Werkzeug.

* Volle Gewährleistung: Da die Inbetriebnahme und Abnahme durch den Fachbetrieb erfolgen, bleibt der volle Gewährleistungsanspruch für das gesamte System bestehen.

* Zentrale Verantwortung: ViaThermo bleibt durchgehend Ansprechpartner und garantiert die normgerechte Ausführung.

Klare Struktur statt Unsicherheit

Entscheiden sich Kundinnen und Kunden für Eigenleistungen, werden sie von ViaThermo fachlich eingewiesen und mit den notwendigen Materialien sowie dem passenden Werkzeug ausgestattet. Die Koordination, Inbetriebnahme und Endabnahme verbleiben vollständig beim Fachbetrieb. ViaThermo bleibt für Koordination und Abnahme verantwortlich; die Gewährleistung umfasst die von ViaThermo verantworteten Leistungen, auch wenn Kund:innen definierte Schritte selbst umsetzen

„Viele Bauherren stehen unter erheblichem finanziellen und emotionalem Druck, weil sie gerade die größte Investition ihres Lebens tätigen“, sagt Philipp Szep, Managing Director von ViaThermo. „Unser Ansatz schafft Struktur und Sicherheit, ohne den Wunsch nach Mitgestaltung oder Kostentransparenz auszuschließen.“

Praxisnahes Modell mit klarer Verantwortlichkeit

Das Eigenleistungsmodell richtet sich an Bauherren, die Verantwortung übernehmen möchten, gleichzeitig aber Wert auf fachliche Begleitung und rechtliche Absicherung legen. ViaThermo bleibt während des gesamten Projekts zentraler Ansprechpartner und verlässt die Baustelle erst, wenn das Projekt abgeschlossen ist.

Der Ansatz unterscheidet sich damit bewusst von klassischen Vergabemodellen, bei denen einzelne Gewerke getrennt beauftragt werden und Verantwortlichkeiten oft unklar bleiben. Durch die Bündelung der Leistungen und eine enge Begleitung der Kundinnen und Kunden soll Planbarkeit über den gesamten Projektverlauf hinweg gewährleistet werden.

Firmenwachstum in Wien und Umgebung

ViaThermo wurde im Januar 2024 gegründet und hat seitdem über 120 Bau- und Sanierungsprojekte in Wien und Umgebung umgesetzt. Auf Basis der wirtschaftlichen Entwicklung hat ViaThermo zu Jahresbeginn eine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Kapital fließt in weiteres Wachstum sowie in den Ausbau des Teams und der Strukturen.

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Viathermo GmbH

Herr Frederik Hermans

Bindergasse 5-9

1090 Wien

Österreich

fon ..: +43 151 366 330 90

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email : presse@viathermo.at

ViaThermo ist ein Haustechnikunternehmen mit Sitz in Wien. Das Unternehmen unterstützt Familien bei Bau- und Sanierungsprojekten durch technische Expertise, transparente Planung und flexible Angebotsmodelle in den Bereichen Heizung & Wärme, Bad & Sanitär, Lüftung & Klima sowie Elektrotechnik & Photovoltaik. Ziel ist es, Projekte nachvollziehbar, verlässlich und partnerschaftlich umzusetzen.

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