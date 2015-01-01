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VORANKÜNDIGUNG: Magisches Kindermusical für die ganze Familie in Wien – „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“
Die Aufführung von „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“ am 11. April markiert zugleich den Abschluss der HEUSCHRECK Theatersaison 2025/26 im LORELY-Saal in Wien.
Wien – Ein spannender und zugleich berührender Saisonabschluss erwartet Familien in Wien: Am 11. April 2026 bringt das HEUSCHRECK Familien-Theater sein Kindermusical „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“ ein letztes Mal in dieser Saison auf die Bühne des LORELY-Saals.
Das Musical, das im Oktober 2025 uraufgeführt wurde, erzählt eine mitreißende Geschichte über Mut, Freundschaft und Zusammenhalt. Im Mittelpunkt stehen ein Junge und eine Katze, die gemeinsam einen kniffligen Fall lösen – ein Abenteuer, das junge Zuschauerinnen und Zuschauer ebenso begeistert wie ihre Begleitpersonen.
Mit viel Humor, Spannung und einfühlsamen Momenten schafft die Produktion ein Theatererlebnis, das Kinder emotional anspricht und gleichzeitig unterhält. Die Inszenierung verbindet Musik, Schauspiel und fantasievolle Erzählkunst zu einem lebendigen Bühnenereignis.
Die Aufführung am 11. April markiert zugleich den Abschluss der HEUSCHRECK Theatersaison 2025/26 im LORELY-Saal. Im Anschluss geht das Ensemble auf Tournee durch Österreich und bringt seine Produktionen in Theater direkt zu Kindergarten- und Volksschulgruppen.
„JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“ steht exemplarisch für das künstlerische Anliegen des Ensembles: Geschichten zu erzählen, die Kinder stärken, berühren und zum Mitmachen einladen.
Veranstaltungsdetails:
* Titel: JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi
* Datum: 11. April 2026
* Ort: LORELY-Saal, Wien
* TICKETS
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Verein Theater HEUSCHRECK
Herr Wilo Kamenicky
Kaiserstrasse 33/19
1070 Wien
Österreich
fon ..: 015239180
web ..: https://www.heuschreck.at/
email : office@heuschreck.at
Mit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen.
Pressekontakt:
Verein Theater HEUSCHRECK
Frau Tina Schreyek
Kaiserstrasse 33/19
1070 Wien
fon ..: 015239180
email : office@heuschreck.atDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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