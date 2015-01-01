Frühlingskraft entfalten: Mit dem Lotus Effekt zu mehr Gelassenheit

Die Keynote Speakerin, Physikerin und Taucherin Monika Herbstrith-Lappe empfiehlt die Natur als Vorbild zu nehmen um z. B. vom Lotus Effekt Gelassenheit und Souveränität zu lernen.

Mit dem Frühlingsbeginn zeigt uns die Natur ihr wohl schönstes Schauspiel: Knospen sprengen sanft ihre Hüllen, selbst nach frostigen Zeiten entfaltet sich neue Kraft. Von diesem Zauber können wir uns nun inspirieren lassen und ebenso die kommenden Wochen nutzen, um das persönliche Wachstum zu fokussieren. Wie sich der Frühling als Kraftquelle für das eigene Leben nutzen lässt, dafür hat die Naturwissenschaftlerin und Vortragsrednerin für mehr Gelassenheit und Souveränität Monika Herbstrith-Lappe die passenden Tipps parat.

Die Natur als Vorbild: Vom Lotus Effekt Gelassenheit und Souveränität lernen

Als Keynote Speakerin mit starkem wissenschaftlichen Background nähert sich Monika Herbstrith-Lappe Themen wie Motivation, Mut und mentale Stärke gerne mit Naturmetaphern wie dem Lotus Effekt. „Die Natur hält nicht fest, was eine Belastung für sie ist. Sie lässt los, verwandelt, blüht wieder auf“, sagt die studierte Physikerin und Neurowissenschaftlerin. „Wenn wir lernen, wie die Natur mit Leichtigkeit und im richtigen Moment zu wachsen, können wir auch jede herausfordernde Situation mit Souveränität meistern.“

Gerade ihr Vortrag über Gelassenheit und Souveränität „Der Lotus Effekt: Belastung abperlen lassen und eigene Potentiale entfalten“ ist dafür eine passende Inspiration für den Frühlingsanfang. Denn mit Herbstrith-Lappes Impulsen lässt sich Gelassenheit für jede Gelegenheit kultivieren. So wie Wassertropfen an Lotusblättern einfach abperlen, beschreibt der Lotus Effekt die Fähigkeit, Belastung nicht an sich haften zu lassen. In ihrem Vortrag veranschaulicht Monika Herbstrith-Lappe, wie wir mit diesem Wissen Gelassenheit bewahren und in unserer Souveränität bleiben. Gerade jetzt im Frühling, wenn alles im Aufbruch ist, fällt es leichter, auch mental neue Wege zu gehen.

Vom Wintergrau zur mentalen Blütenpracht

Der Übergang vom Winter in den Frühling ist mehr als ein Jahreszeitenwechsel, er ist eine Einladung zur persönlichen Transformation. Monika Herbstrith-Lappe zeigt mit ihrem Vortrag, wie man Gelassenheit wie eine Blume wachsen und Belastungen vorbeiziehen lässt – ähnlich wie Wolken am Frühlingshimmel. Der Lotus Effekt dient dabei als kraftvolles Bild für eine starke Souveränität. Genau damit blühen Menschen innerlich auf.

Diese vier Techniken machen frühlingsfit und mental stark:

* Frühlingsmomente genießen: Täglich bewusst innehalten, um die kleinen Wunder wahrzunehmen. Gleichzeitig üben wir uns damit in Gelassenheit. Denn das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

* Die Sonnenseite sehen: Regentage gehören im Frühling ebenso dazu – schließlich brauchen Pflanzen das Wasser für Wachstum. Mit dieser Sichtweise können wir auch für stressige Phasen im Arbeitsleben profitieren.

* Ideen sprießen lassen: Was muss sich ändern, damit wieder mehr Leichtigkeit ins Leben zieht? Wie kann ich für mich selbst Glücksmomente kreieren? Erfrischende Gedankenspiele wie diese, lassen uns neue Perspektiven entwickeln.

* Sich in neuer Hülle zeigen: Um Souveränität auszustrahlen, braucht es keine harte Schale. Genauso wenig brauchen wir jetzt noch den Wintermantel. Ab damit in den Schrank, her mit leichter Kleidung. Der Lotus Effekt zeigt, welche Stärke selbst in zarten Blüten steckt.

Aufblühen, abperlen und aktiv werden

Monika Herbstrith-Lappes Vortrag ist wie ein Frühlingsspaziergang für den Geist: erweckend, erfrischend und nachhaltig. Ihr Appell für diese Jahreszeit ist daher: „Lasst uns die kommenden Wochen nutzen, um wie die Natur aufzublühen.“ Für die Rednerin zählt aber auch, Altes loszulassen. Denn nur so können wir aktiv neue Potentiale entfalten und Ideen entwickeln.

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