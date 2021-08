Das allmähliche Verschwinden der Gelassenheit! – Gesellschaftskritisches Buch

Dr. Dieter Stober und Dr. Klaus Fischer stellen in „Das allmähliche Verschwinden der Gelassenheit!“ erneut Parallelen zwischen der Politik der USA und Deutschland her.

Dieses neue Buch baut auf den kritischen Analysen aus Band 1 auf. Im ersten Band der Reihe versuchte Dr. Dieter Stober die sozialen und politischen „Zustände“ in den USA der Jahre 2010 bis 2017 zu beschreiben. Im zweiten Band erläutert er zusammen mit Dr. Klaus Fischer an bekannten Beispielen aus der Politik und der Gesellschaft, warum sich die Bürger der USA und der Bundesrepublik möglicherweise auf dramatische Veränderungen in der Gesellschaft einstellen müssen. Für die Autoren gibt es sichere Anzeichen dafür, dass Trump aber nur ein neuer „Schmetterling“ ist, der die Demokratie zum Wanken, wenn nicht sogar zum Einsturz bringen könnte. Deutschland geht offenbar einen ähnlichen Weg, verpackt die Auflösung der vermeintlich „heilen“ Welt aber in eine gut-gemeinte „Willkommenskultur“ und will nicht erkennen, dass das politische „Business as usual“, das geschickt als politische „Alternativlosigkeit“ verpackt wird, die Tendenz der Bürger, aus Frustration über die mangelnde Lösungskompetenz der Politik, der Demokratie den Rücken zu kehren, nur noch mehr beschleunigt.

Das Buch „Das allmähliche Verschwinden der Gelassenheit!“ von Dr. Dieter Stober und Dr. Klaus Fischer spannt wie auch der Vorgänger einen Bogen von der amerikanischen zur deutschen Politik. Die Autoren formulieren die These, dass auch Deutschland auf dem Wege zu sein scheint, ein ähnliches Schicksal zu erleiden, wie das des „Großen Bruders“. Das Buch ist eine interessante Lektüre für alle, die sich bereits ähnliche Gedanken gemacht haben und gerne mehr über die Thematik lernen möchten.

„Das allmähliche Verschwinden der Gelassenheit!" von Dr. Dieter Stober ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13589-5 zu bestellen.

