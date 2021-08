Von Kopftüchern und Scheuklappen – Von Immigranten und Integration

Nasr Abdalla stellt in „Von Kopftüchern und Scheuklappen“ eine Verbindung zwischen Religion, Immigration und Politik her.

Die Idee zu diesem Buch entstand, weil die Frau und einige Freunde des Autors ihn dazu ermutigten, seine Memoiren zu schreiben. Er hatte schon immer Notizen über die politischen Ereignisse und die öffentlichen Diskussionen darüber geschrieben. Einige wenige davon wurden als Leserbriefe in Zeitungen abgedruckt. Daher kam er auf die Idee, diese Notizen in seine Geschichte einzubeziehen. Im Zuge des Schreibens hat er sich mit manchen Themen intensiver beschäftigt. Daraus sind die Kapitel, die sich mit Immigranten und mit Religion beschäftigen, entstanden. Die Kapitel über Religion stehen für den Autor in direktem Zusammenhang mit dem Thema Immigration, da das Verhalten anderen Menschen gegenüber laut ihm stark vom eigenen Glauben abhängt. Religion beeinflusst laut dem Autor nicht nur das Verhalten anderen Menschen gegenüber, sondern auch das politische Denken und das Denken im Allgemeinen.

Die Titel zu den einzelnen Kapiteln in dem Buch „Von Kopftüchern und Scheuklappen“ hat sich Nasr Abdalla so ausgedacht, dass sie trotz Bezugs zum Thema Neugier wecken. Die Leser sollen sich fragen: „Was meint er damit?“ Jeder Titel gibt einen wagen Hinweis auf den Inhalt, so auch der eigentliche Titel des Buch. Aber die Kopftücher und Scheuklappen, die er meint, beziehen sich nicht nur auf die Bekleidung einiger Muslimas und die Reaktion einiger Europäer darauf, sondern auch auf das politische und religiöse Denken, das total von Kopftüchern und Scheuklappen beherrscht sein kann.

„Von Kopftüchern und Scheuklappen" von Nasr Abdalla ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34862-2 zu bestellen.

