Max Maestro und der Katzenfisch – Eine philosophische Kindergeschichte

Simone Claudia Hamm erzählt in „Max Maestro und der Katzenfisch“ die Geschichte von einem kleinen putzigen Kater, der außergewöhnliche Dinge erlebt.

Der kleine putzige Kater Max Maestro lebt bei einem Jungen namens Josh und dessen Mama im Birkenweg. Max Maestro ist ein sehr abenteuerlustiger Kater, doch nun hat er einen Katzenschnupfen bekommen und liegt zusammengerollt zu Hause. Es ist aber bereits Hilfe im Anmarsch, in der Gestalt von Zwerg Hugo. Er nimmt Max Maestro mit in den Elfenwald zu Waldelfe Elvira. Zusammen mit den fachkundigen Elfen und Zwergen verhilft Waldelfe Elvira Max Maestro schnell wieder zu bester Gesundheit. Und nicht nur das, Max und die Waldbewohner bekommen bei dem Katzenfisch an der nördlichen Waldgrenze noch für eine wichtige Botschaft mit auf ihren weiteren Weg. Es ist eine Botschaft, die auch bei den Lesern Interesse wecken wird. Die Geschichte wurde von einem echten Kater inspiriert.

Das Kinderbuch „Max Maestro und der Katzenfisch“ von Simone Claudia Hamm ist ein wenig anders als andere Kinderbücher mit einem tierischen Protagonisten, denn es macht den Lesern philosophisches Denken bereits in einem jungen Alter einfach zugänglich. Die Autorin ist eine Dipl. Sozialpädagogin, Kinder- und Jugendcoach und Tanzpädagogin, die sich mit weltbewegenden Themen von Kindern und Jugendlichen auch in der beruflichen Praxis auseinandersetzt. Sie fördert, vor allem durch ihre Bücher, das eigene Potential, den Selbstwert und die Sozialkompetenz von Kindern in Verbindung mit einem kreativen Blick auf die Welt.

„Max Maestro und der Katzenfisch" von Simone Claudia Hamm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28719-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

