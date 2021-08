Hypothesen & Weisheiten – 50 Botschaften für das Lebensmosaik

Oliver Haag gibt den Lesern auf jeder Seite des Büchleins „Hypothesen & Weisheiten“ Stoff zum Nachdenken über das eigene Leben.

Während seiner Reise zum Sinn des Lebens hat der Autor dieses neuen Buchs regelmäßig und intuitiv einfache Weisheiten und Hypothesen empfangen. Ob das die sogenannten Küsse einer Muse waren, oder Botschaften von einer übergeordneten Informationsebene, oder einfach nur zufällig seinem eigenen Geist entsprungen sind, kann natürlich niemand wirklich wissen. Sein Gefühl sagte dem Autor jedoch, dass diese Weisheiten und Hypothesen hinaus in die Welt gebracht werden sollten, damit sie auch anderen Menschen in ihrem Leben weiter bringen oder zumindest zum Nachdenken anregen können. Aus diesem Grund hat er sich dazu entschieden, diese Botschaften in Buchform zu veröffentlichen. Das Buch ist eine perfekte Lektüre für die kleinen Pausen zwischendurch, in denen man ein wenig Energie für den Kopf braucht.

Es geht in der 60 Seiten kurzen Sammlung „Hypothesen & Weisheiten“ von Oliver Haag um Themen aus dem menschlichen Leben. Auf jeder Seite finden die Leser eine Aussage, über die es sich nachzudenken lohnt. Jeder Leser sollte sich nach jeder Seite die Frage stellen, auf welche Weise die Aussage in seinem eigenen Leben Sinn macht bzw. Sinn machen könnte. Der im Jahr 1965 geborene Autor ist ein medizinischer Qi Gong Trainer M.Q.T., systemischer Fachberater, Reiki Meister und zudem ein Personal Trainer im Bereich der Energiearbeit.

"Hypothesen & Weisheiten" von Oliver Haag ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36433-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

