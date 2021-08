Bittersüße Kurzgeschichten – Ein illustriertes, literarisches Potpourri

Mit „Bittersüße Kurzgeschichten“ veröffentlicht die Autorin Patricia Geiger eine Sammlung heiterer aber auch teilweise traurig-tragischer Erzählungen.

Die Autorin lässt ihre Leser in ihren Geschichten in facettenreiche Persönlichkeiten blicken. Die von ihr entwickelten Szenarien werden dabei für den Leser zu einer kurzweiligen und entspannten Auszeit vom Alltag. Mal sind die Geschichten humorvoll, mal tragisch und dann wieder zum Verzweifeln. Genauso ist es auch im echten Leben, wenn sich Licht- und Schattenspiel abwechseln. Inhaltlich kann der Leser unter anderem eine pfeilschnelle und gewiefte Talkmasterin beobachten. Galant und scharfsinnig jongliert sie in ihrer Sendung mit brisanten Themen und involviert dabei kunterbunte Talkgäste. Und dann sind da noch eine übermotivierte Öko-Mama und gleichzeitige Anführerin der Globuli-Mafia, ein nüchterner Kommissar, ein Junge namens August sowie viele weitere Helden.

Der Name Patricia Geiger ist ein Pseudonym, welches die 1977 in Bayern geborene Autorin für ihre Werke verwendet. Nach einem vielseitigen beruflichen Werdegang geht sie zwischenzeitlich einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst an ihrem Wohnort in Franken nach. Schon immer hatte Geiger eine große Leidenschaft für das geschriebene Wort, was ihre Vorliebe für das Schreiben von Geschichten erklärt. Mit ihren Werken möchte sie die Gemüter und Herzen ihrer Leser erreichen.

„Bittersüße Kurzgeschichten" von Patricia Geiger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31460-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

