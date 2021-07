Die Winzlings aus dem Vogelhaus – Illustriertes Kinderbuch

Sabine Erichsens Protagonistin findet in „Die Winzlings aus dem Vogelhaus“ dieses Jahr in einem Vogelhaus eine ziemliche Überraschung.

Lilli liebt die Natur und alles, was wächst. Sie schaut immer gerne aus ihrem Fenster, um die Welt dort draußen zu beobachten. In jedem Jahr beobachtet das Mädchen die Meisen, die in einem Vogelhaus in der Eiche vor Lillis Kinderzimmerfenster ihre Jungen aufziehen. Das macht ihr immer besonders viel Freude, doch dieses Jahr sollte alles ein wenig anders sein, denn die Meisen tauchen dieses Mal nicht auf: Eines Tages aber winkt ihr aus dem Nistkasten eine kleine Person zu. Eine Familie vom Volk der Winzlings ist ins Vogelhaus eingezogen. Als der Welt des kleinen Volkes Gefahr droht, sind Lilli und ihre Familie gefragt. Können sie die Heimat der Winzlings retten?

Die Geschichte „Die Winzlings aus dem Vogelhaus“ von Sabine Erichsen ist vom November 2020 bis März 2021 während der Coronazeit entstanden. Jedes in Osnabrück von der Autorin verfasste Kapitel wurde nach Reinbek gesandt, wo Barbara Meyner dazu eine Illustration anfertigte. So nahm die Erzählung nach und nach ihren Fortgang und ist nun bereit für seine junge Leserschaft. Das Buch ist ideal für Kinder, die bereits gut lesen können, aber eignet sich auch gut zum Vorlesen bzw. gemeinsamen Lesen.

„Die Winzlings aus dem Vogelhaus“ von Sabine Erichsen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33069-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Eindimensionale und instationäre Wärmeleitung in ruhenden und einfachen Körpern – Ein Fachbuch