Eindimensionale und instationäre Wärmeleitung in ruhenden und einfachen Körpern – Ein Fachbuch

Jörg Laske beschreibt in „Eindimensionale und instationäre Wärmeleitung in ruhenden und einfachen Körpern“ die Entwicklung und Realisierung des Halleschen Kalorimeters.

Die theoretische Physik ist für jeden Ingenieur sein ständiger Begleiter, um die an ihn gestellten Aufgaben im höchsten Maße an Zuverlässigkeit zu meistern. Darüber hinaus ist ein solides fachübergreifendes Grundlagenwissen von immenser Bedeutung. Kreativität hilft der Entscheidungsfindung und eröffnet Möglichkeiten, z.B. mathematische Werkzeuge zu entwickeln. Die daraus entstandenen Ergebnisse können den Ingenieur zu Recht mit Stolz erfüllen und außerdem seiner Reputation hilfreich sein.

Dieses Fachbuch bzw. diese „Wissenschaftliche Abhandlung“ beschäftigt sich nun mit einer Problematik, dessen Lösung in der angewandten Mathematik gefunden wurde. Bei der Entwicklung des Halleschen Kalorimeters entstanden physikalische Phänomene, die es zu erkennen und gegen zu steuern galt.

Ein dauerhafter Gefährte der Problemanalyse war, so erklärt das Buch „Eindimensionale und instationäre Wärmeleitung in ruhenden und einfachen Körpern“ von Jörg Laske, die immer wieder zur Anwendung kommende Regressionsanalyse, auf die hinreichend in diesem Werk eingegangen wird und ein fabelhaftes Hilfsmittel für Ingenieure ist. In anschaulicher Weise wird in diesem Buch aufgezeigt, wie das Hallesche Kalorimeter und die Modellbildung unter Zuhilfenahme einer Software sukzessive entstanden sind. Das Buch stellt somit auch eine Anleitung zum Bau des Kalorimeters dar.

„Eindimensionale und instationäre Wärmeleitung in ruhenden und einfachen Körpern“ von Jörg Laske ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32555-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

